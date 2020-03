Juninense en Italia: “Tengo fiebre y me dijeron que me mantenga aislado”

Gaspar Livera es un juninense de 45 años, que vive en un pueblo en el norte de Italia, llamado Piacenza. Se mudó a ese país en el 2001 y actualmente vive con su esposa Evangelina y sus dos hijos.

En una entrevista con Democracia, Gaspar contó que desde el viernes se encuentra con fiebre y llamó al servicio de salud, desde donde le indicaron permanecer en aislamiento pero no le realizan el test de coronavirus porque no estuvo en contacto con casos positivos.

“El viernes empecé con fiebre, no pasa de los 38 pero siento el cuerpo molido, no me puedo mover”, comenzó relatando el juninense que trabaja en una empresa de transporte.

“Llamé al servicio de salud y me dijeron que me quede aislado pero, si no estuviste en contacto con un positivo, no te hacen el test porque los hospitales acá están saturados”, remarcó.

“Ahora estoy en aislamiento, bien, solo que hay que tener mucho cuidado. La situación es muy delicada y espero que tomen conciencia por allí también”, aconsejó.

“La fiebre no me baja del viernes pero dicen que dura 4 a 5 días y, como te dije, si no estuviste en contacto con un positivo, no te hacen el test. Es muy preocupante”.

Consultado sobre si es paciente de riesgo, con alguna patología, si bien en principio no lo sería, aseguró que “eso no se puede decir. Uno cree que no. Y no a todos les agarra igual. La gente mayor tiene más riesgo”.

Con el creciente número de casos en Italia, los muertos y el lockdown dispuesto por el gobierno italiano, los ciudadanos están preocupados y alarmados.

“Espero que ahora que cerraron algo allí en Argentina también se tomen las cosas en serio y no para estar de vacaciones”, reflexionó sobre la situación en nuestro país y las medidas que se conocieron en las últimas horas.

23.073 positivos en Italia

El gobierno italiano anunció ayer que 349 personas positivas con coronavirus fallecieron en las últimas 24 horas, lo que elevó la cantidad de víctimas fatales por la enfermedad a 2.158, en un contexto en el que el gobierno confirmó que "aún no se alcanzó el pico" de contagiados.

"Debemos comunicar 349 nuevas víctimas y 2.470 nuevos contagios", anunció el titular de la Protección Civil, Angelo Borrelli, en conferencia de prensa.

Según Borrelli, el total de casos positivos en el país es de 23.073, de los que casi la mitad (10.197) está "en aislamiento domiciliario con nulos o pocos síntomas" y otros 1.851 permanecían en terapia intensiva.

La región más golpeada sigue siendo la norteña Lombardía, donde en las últimas 24 horas se registraron 202 muertos y 1.377 contagiados, para un total de 1.420 víctimas fatales y 14.649 positivos.

Dentro de las medidas para evitar que se expandan los casos positivos hacia el sur del país, el gobierno italiano dispuso suspender el movimento de personas desde y hacia la isla de Sicilia.

Con el objetivo de "limitar al máximo el riesgo de posibles fuentes de contagio provenientes de fuera de Sicilia", el gobierno dispuso "la suspensión de las conexiones y de los transportes ordinarios de personas de y hacia" la isla.