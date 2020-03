El 8 de abril la Unnoba inaugurará la primera etapa de la ex Argenlac

Cinco intendentes de la Región y representantes de otros municipios del noroeste bonaerense participaron, junto a autoridades universitarias, de una reunión del Instituto de Política y Gobierno de la Unnoba, un ente que la Universidad creó en el año 2012 y en el que se está trabajando para darle un perfil más protagónico.

A propósito de la obra en la ex Argenlac, donde se desarrollarán las carreras de Ciencias de los Alimentos, el rector Guillermo Tamarit adelantó que aspira a inaugurar la primera etapa el 8 de abril. “Las clases de la carrera de Alimentos van a empezar en ese predio. Esa parte está resuelta. Lo que digo es que no es lo mismo cuando uno puede programar, aun con las limitaciones que tienen los presupuestos, porque uno puede proyectar de otra manera”, añadió.

En relación al Instituto, Tamarit señaló que desde su origen “cumplió una etapa muy fructífera respecto de instalar un conjunto de temas y aún de actividades de posgrado”, y sostuvo que en esta nueva etapa “tiene que plantearse una agenda más activa, con mayor rigurosidad en los aspectos de investigación”.

Y explicó que “el otro aspecto que justificaba la presencia de los intendentes es el de la transferencia, para tener una vinculación más compleja con los municipios”. Y ahondó: “La Universidad no es solo el lugar donde ir a pedir que haya carreras o cursos que lleguen a todo el noroeste, sino también un espacio donde se puedan resolver problemas más complejos y ayudar a los municipios en esa tarea”.

En la jornada participaron los intendentes Pablo Petrecca de Junín, Vicente Gatica de Bragado, Eduardo Campana de General Villegas, Joaquín Poleri de Teodelina y Salvador Serenal de Lincoln.

Los temas de interés de las localidades “son muy diversos”, dijo Tamarit, ya que “cada municipio tiene sus prioridades”, aunque hay algunos tópicos que atraviesan a la mayoría de ellos, como el tránsito, las cuestiones viales, la problemática ambiental y la administración.

Y explicó: “Se trata de ayudarlos a resolver la complejidad creciente que tiene la gestión de un municipio, particularmente en temas contables, impositivos, de análisis de tasas. Cada uno tiene sus problemáticas, pero todos vamos coincidiendo en, básicamente, aspectos técnicos y formación de recursos humanos”.

Luego de esta jornada, se prevé una serie de reuniones individuales con referentes de cada municipio para establecer líneas de trabajo: “Va a haber convocatorias para actividades de recursos humanos, lo que es coincidente con la actualización de programas informáticos, la formación de la gente que está a cargo de temas contables, o cursos o seminarios sobre prácticas legislativas, es decir, todo aquello que, desde la Universidad, pueda ir promoviendo una mejor gestión del municipio”.

Escuela secundaria

Por último, la máxima autoridad universitaria analizó el inicio del ciclo lectivo en la Escuela Secundaria Presidente Domingo F. Sarmiento: “Cada vez que uno recibe a los chicos es como un renacer, uno los ve con todos sus temores y la curiosidad que supone llegar a la escuela, la ansiedad de sus familias. Tuvimos el discurso de Tatiana, una de nuestras alumnas de tercer año, que vinculó muy puntualmente la actividad de ellos con la ecología y el desarrollo sustentable”.

Además, puso énfasis en el hecho de que más de 700 personas participaron de ese acto. “Es recuperar la fe en la educación –aseveró– y cómo ella contribuye a mejorar como sociedad. Creo que eso la gente lo ve, que nuestro discurso y nuestras acciones van de la mano de la idea de que es por la educación que vamos a tener alguna perspectiva mejor y salir de lo pesada que es la realidad para muchos sectores”.