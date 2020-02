Prado Español: Solicitan una rotonda en Posadas y Circunvalación

Para los vecinos del barrio Prado Español, el tránsito es uno de los problemas que requieren más atención. Es que aquí un altísimo porcentaje de sus residentes cuenta con todas las prestaciones elementales y es así como las prioridades pasan por otros temas.

Uno de los puntos conflictivos es la intersección de Circunvalación y Posadas. Tanto que en un relevamiento publicado por este diario hace menos de dos semanas se dejaba constancia de que, según las cifras oficiales, ese sector está en el podio de los de mayor índice de siniestralidad. Los fomentistas lo saben y, junto con la dirigencia del Club River Plate, entregaron una nota al municipio en el que solicitan “señalización, semáforo, rotonda o lo que fuere necesario”, según lo explica el presidente de la Sociedad de Fomento, Osvaldo Giapor.

“Los vehículos vienen a mucha velocidad y, en muchos casos, así rápido como vienen, doblan para entrar al barrio. Necesitamos alguna acción para que sea más seguro ese lugar”, profundiza el dirigente barrial, que también destaca que, “a la misma altura pero del otro lado de Circunvalación, está la nueva pista de atletismo y mucha gente va a ese lugar, así que hay que cuidar el lugar para que no haya accidentes”.

Otros conflictos

No obstante, este no es el único punto conflictivo en Prado Español en cuanto al tránsito. Posadas es la calle de ingreso al barrio y a la ciudad y allí se generan inconvenientes: “Continúa el problema de siempre, si seguimos permitiendo que entren los camiones por ahí estamos poniendo en peligro a las personas. Este es un problema histórico, porque tenemos una vereda que está a unos sesenta centímetros por encima del cordón y mucha gente debe caminar por la calle. Sería muy difícil mejorar eso y llevar la vereda a nivel del cordón. Así que ahí hay un inconveniente”.

“Los vehículos vienen por Circunvalación a mucha velocidad y, en muchos casos, así rápido como vienen, doblan para entrar al barrio”.

Además, los lugareños también insisten en la necesidad de colocar un semáforo en la esquina de Chacabuco y Posadas, en donde están la Escuela N°29 y el Jardín N°905, dos lugares muy importantes por el que circulan muchos chicos.

Seguridad

En cuanto a la seguridad de este sector, el histórico dirigente barrial observa que los oficiales de la Policía Local cumplen con los rondines por la calle Posadas. “Ahora nos prometieron que en algunos días nos van a agrandar el servicio –agrega Giapor– y pondrán bicicletas y tal vez alguna moto para recorrer el resto del barrio, y también en Fátima y en 11 de Julio, porque no estamos cubiertos si sucede algo en las calles paralelas a Posadas”.

Sobre los patrullajes, insisten en que los móviles “paren cuando ven un grupo de personas, aunque sea para pedir documentos, que es lo que quiere el vecino, para que no se acostumbren a juntarse de cinco o seis personas a cualquier hora de la noche porque hay personas que tienen miedo”.

En tanto, Giapor considera que la cámara de videovigilancia ubicada en Circunvalación y Posadas no es suficiente para lo que se necesita: “Los hechos demuestran que las cámaras son las herramientas más importantes que tiene la policía o el vecino y todavía no tenemos la cantidad que nosotros creemos que debería haber”.

Infraestructura

Actualmente, la totalidad del vecindario tiene agua corriente, mientras que faltan los otros servicios en un sector específico, sobre las calles Oviedo, Ordiales, Borchex y Circunvalación. Se trata de la zona más alejada donde todavía no han llegado estas prestaciones.

“En algunas habría que ensanchar las calles, algo que ya fue autorizado por los propietarios y, además, llevar las cloacas y el cordón cuneta para el sector”, explica Giapor, quien puntualiza que “si bien es poca gente la que vive en ese lugar, la sociedad de fomento sigue haciendo las gestiones”.

Finalmente, el dirigente fomentista destaca que “la municipalidad hizo la conversión del alumbrado público por luminarias Led y eso hace que se tenga una visión mucho más linda, más clara”.