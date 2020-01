Comenzó el curso de fotografía en el CIC

En el marco de los talleres que la Dirección de Educación ofrece de manera gratuita y pública para toda la comunidad, uno de los más solicitados es el de fotografía, en el que se aprenden las nociones básicas para poder realizar una buena captura. No es necesario que tengan una cámara profesional para participar, sino que pueden hacerlo con el celular.

Los cursos se llevan adelante los jueves, de 10 a 11.30, en el Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en Av. Alvear y Alberti; los martes en el JAB de Hipólito Yrigoyen 71; y los miércoles, en el CITE de Rivadavia 1470, todos en el mismo horario.

Además, en las distintas sedes se ofrecen talleres de Digitalización Laboral, manejo de Redes Sociales para Emprendedores y utilización de computadoras.

Orlanda D'Andrea, directora de Educación del Municipio, aseguró que se trata de "darles oportunidades a los vecinos de Junín para que puedan participar de diferentes propuestas educativas organizadas por el Municipio”.

Luego, indicó que tanto el CIC como el JAB y el CITE “son abiertos, gratuitos y para todas las edades, destinados a todos por igual, tanto a los que tienen mayores recursos como a los que no, porque lo que fomentamos en el fondo es la inclusión”.

“En este caso, sucede que muchos no tienen por ahí máquinas de fotografía, pero sí algún celular, por lo que adaptamos los contenidos para que puedan participar todos”, explicó la funcionaria y añadió que “muchas veces no tiene que ver con un trabajo, sino con la realización de un simple hobby”.