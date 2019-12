Nuevo período: el Concejo Deliberante que viene

Tras la jura, para el nuevo período de cuatro años, asumieron Gabriel D’Andrea, Yamila Alonso (Nora Mahuad), Javier Prandi, Graciela Blaiotta, Adrián Feldman, Carolina Echeverría, Lautaro Mazzutti, Lourdes Pedroza, Rodolfo Bertone y Lucila Laguzzi.

Se trata de cinco concejales de Juntos por el Cambio y cinco del Frente de Todos, que se repartirán en los tres bloques opositores.

Por los próximos dos años, habrá paridad de género: diez mujeres y diez hombres tendrán la representatividad de la ciudadanía.

Cabe destacar que la concejal Yamila Alonso pidió licencia por incompatibilidad de funciones y en su lugar ingresó Nora Mahuad, la primera suplente en la lista de Juntos por el Cambio.

El cuerpo seguirá siendo presidido por Gabriel D’Andrea, la vicepresidente primera, Cristina Cavallo y el vicepresidente segundo, Maximiliano Berestein.

Los bloques estarán liderados por Javier Prandi (Juntos por el Cambio), Victoria Muffarotto (Unidad Ciudadana), Lautaro Mazzutti (Peronismo Juninense) y Carolina Echeverría (Frente Renovador).

La palabra de los concejales

Graciela Blaiotta, concejal de Juntos por el Cambio aseguró que el desafío será trabajar por lo que falta.

“Vengo del Juzgado de Faltas, de trabajar como empleada municipal, tengo aplicación de muchas ordenanzas y traigo una experiencia en eso que vamos a trabajar y en otros temas que no están bien legislados. Creo que se hicieron muchísimas obras pero una ciudad tiene que ir para adelante y hay más por trabajar”, destacó.

Por su parte, Victoria Muffarotto, concejal del Frente de Todos, se refirió al discurso de Petrecca: “Lamento que el diálogo arranque ahora, me hubiera gustado que fuera hace cuatro años. Que no sea un discurso sino que se ponga en práctica. Habrá que dialogar y discutir mucho. Tenemos un proyecto de país diferente”, advirtió.

“No me llamó la atención que no se mencionara en el discurso la falta de trabajo, de producción, comercios cerrados, una carencia importantísima. Es el desafío que viene.Espero que no se victimice y haga la fácil y eche culpas al gobierno nacional y provincial”, concluyó.

El concejal Javier Prandi prometió que “va a ser un Concejo como siempre lo tratamos de hacer, con mucho diálogo. Este más aún por los diferentes panoramas que se han dado en la provincia y la nación así que como presidente de bloque voy a tratar de dialogar en todo momento”.

Rodolfo Bertone, concejal del Frente de Todos remarcó “las expectativas” dadas algunas situaciones que cambian radicalmente, “una es el hecho de que el gobierno de la provincia y de la nación va a haber gente mucho más responsable por el bolsillo y la economía de las personas de a pie que sufrieron lo que deja Macri”.

Asimismo aseguró: “Se viene una etapa de diálogo real, hemos dado las muestras esperemos que vuelvan del mismo modo”. Y agregó que “ahora cambian las prioridades con el gobierno nacional y provincial”.