“Mi compromiso será seguir gestionando ante Provincia y Nación”, afirmó Petrecca

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, asumió ayer su segundo mandato al frente del municipio y destacó que la gestión en estos últimos cuatro años estuvo basada en “hechos concretos” que sentaron las bases para el desarrollo de la ciudad.

En esta línea, en un escenario montado en la esquina de Rivadavia y Benito de Miguel, ante concejales, funcionarios y vecinos, el jefe comunal de Juntos por el Cambio resaltó las recorridas por “cada barrio y cada pueblo” del partido de Junín.

“Quiero agradecer a los más de 32 mil vecinos que me volvieron a elegir para gobernar Junín por otros cuatro años”, expresó el funcionario macrista. Y añadió: “Hoy la ciudad creció, cambió, hicimos con transparencia y honestidad”.

No me voy a referir al cemento, a la infraestructura, sino a la dignidad, para que todos seamos iguales, porque con un Estado presente se transforman vidas, familias, expresó el intendente Pablo Petrecca.

En este contexto, enumeró la mega obra del desagüe norte, el regreso del transporte público, que “volvió a circular después de 25 años y los colectivos están llenos, especialmente de chicos, estudiantes y abuelos”.

También mencionó el saneamiento del basural y la conversión del predio en un relleno sanitario que protege el medio ambiente.

“Me comprometí a trabajar por la seguridad, la educación, hoy nuestros pueblos cuentan con unidades de traslado y la salud pública adquirió importancia en nuestra ciudad”, dijo, y agradeció a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal por el apoyo de todos estos años.

También destacó los trabajos de hábitat en la zona del cuadrante noroeste y aclaró: “No me voy a referir al cemento, a la infraestructura, sino a la dignidad, para que todos seamos iguales, porque con un Estado presente se transforman vidas, familias”.



La relación con Provincia y Nación

Sobre la pérdida del alineamiento municipal con Provincia y Nación, Petrecca afirmó: “El contexto nacional y provincial cambió, pero mi compromiso como intendente será seguir trabajando, gestionando ante todos los ministerios, de Provincia y Nación; no podemos sancionar a una ciudad por pensar distinto”.

El intendente felicitó a Axel Kicillof y a Alberto Fernández y expresó: “Con ellos trabajaré codo a codo, les pedimos que no discriminen a nuestra ciudad. No es un problema pensar distinto, el problema es cuando no nos escuchamos, por eso invito a los concejales de la oposición a trabajar de manera conjunta por el bienestar de todos los juninenses”.