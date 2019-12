Se realizó la cena por el Día del Fomentista

En la sede de la sociedad de fomento del barrio San Cayetano tuvo lugar la cena de agasajo a los fomentistas en su día.

El intendente de Junín Pablo Petrecca, aseguró: "Es un placer venir a esta cena y ver todas caras conocidas, eso significa que hay con cada uno de ellos encuentros previos, en el despacho, en sus barrios y siempre trabajando por cada tema que les ocupa. Tras estos primeros cuatro años de gestión tengo un agradecimiento enorme por todos los fomentistas, por su pasión, trabajo desinteresado y ganas de hacer cosas por Junín".

En este sentido, aseguró que "esto a mí como intendente me da mucho mucho placer, porque son socios estratégicos con quienes en estos cuatro años, con diálogo y trabajo en equipo hemos logrado muchos avances para nuestra ciudad y por supuesto, lo que les propongo ahora es la misma hoja de ruta, seguir trabajando con el mismo objetivo y que Junín siga creciendo día a día".

Por su parte, Osvaldo Giapor, Presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, destacó: "Sabemos que ahora debemos comprometernos aún más y colaborar con el Municipio porque sabemos que quizás ahora no pueda darnos respuestas como nos ha dado en estos últimos cuatro años. Hoy hay un intendente que se acerca a nosotros y estamos satisfechos por lo que él hace, a veces hay sí y a veces no, pero lo que todos queremos es trabajar por Junín".