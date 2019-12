Se inauguró en el Hospital una nueva Central de Abastecimiento y Procesamiento

Inauguraron ayer la Central de Abastecimiento y Procesamiento del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Dr. Abraham Félix Piñeyro” de esta ciudad, ante la presencia del intendente Pablo Petrecca y autoridades hospitalarias.

Se trata de una obra de envergadura en un amplio espacio donde funcionará la nueva cocina, comedor, baño con duchas, lavadero, Farmacia con depósitos, sala de espera para entrega de medicamentos, y baños para el personal. Asimismo un Taller de electro-medicina.

Estuvo presente el intendente Pablo Petrecca acompañando a las directoras del Hospital, Alicia Ramallo, Patricia Barisich y Cecilia Benedetti.

“Es de primer nivel”

El jefe comunal, en diálogo con TeleJunín, destacó la obra que se hizo en el nosocomio, en el sector comprendido por la cocina. “Es de primer nivel, con tres cámaras frigoríficas, para separar los alimentos, la carne de la verdura, la cocina incluye un sector para celíacos”, afirmó.

“Son 1300 metros cuadrados, que incluye también la farmacia, equipamiento técnicos, etc. Esto es invertir en salud pública, realizado por la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien ante tanta desidia que hubo durante mucho tiempo tuvo que elegir, privilegiar y empezó lo relativo a las emergencias, el SAME y aquí, las guardias pediátricas y de adultos”, dijo.

La gestión de Vidal

El intendente destacó la gestión de María Eugenia Vidal. “Nos llena mucho de orgullo poder terminar esta primera etapa en estos cuatro años de gestión de la gobernadora, quien me pidió que les dejara un gran saludo, quien desde el lugar que le toque estar continuará trabajando para los bonaerenses”, apuntó.

“Esto es de Junín y lo tenemos que cuidar, y también pedir al próximo gobernador que asumirá el 10 de diciembre que continúe con estas políticas, por el hospital de Junín porque hay mucho por hacer todavía”, señaló.

“La gobernadora ha dejado una vara muy alta, ha hecho un puntapié de gestión, ha avanzado en muchísimas cosas como la residencia, las guardias, el centro de abastecimiento, los insumos, los equipamientos, tomógrafo, grupo electrógeno, bomba de cobalto, estirilizadores, etc.”, detalló.



Alicia Ramallo, directora ejecutiva del Hospital y médica del nosocomio desde hace 35 años, al ser entrevistada por TeleJunín manifestó que durante sus cuatro años de gestión en la dirección, acompañada por las directoras asociadas Patricia Barisich y Cecilia Benedetti, marcaron su “compromiso de hacer sin robar”.

“Todas las obras que nos propusimos se están realizando, por supuesto que hubo ayuda desde la Intendencia, para gestionar por el equipo de Cobalto, el tomógrafo nuevo, y por supuesto, de la gobernadora Vidal que siempre respondió y ayudó”, dijo.

“Hemos logrado, en solo cuatro años, cosas que parecían imposibles porque realmente nos encontramos con una cocina destruida, una farmacia destruida, etc. Todo el mundo nos preguntaba ‘cuándo van a hacer las obras’ y se logró. Lógicamente llevó un tiempo porque hacerlo significó licitaciones, planos, gestiones en La Plata”, apuntó.

A la pregunta si le gustaría continuar en el cargo, la doctora Ramallo respondió que no. “Yo lo asumí con mucha responsabilidad y nos pusimos la meta de que había que trabajar, había que levantar el hospital, que estaba en un estado bastante calamitoso. Fueron muchas horas que destinamos a nuestro trabajo, dejamos familias de lado, dejamos actividades personales de lado, todo se puso en función de levantar el hospital. Fue muy duro. El primer año fue terrible. No teníamos ni médicos de guardia, hacíamos la guardia entre Patricia (Barisich) y yo más de una vez. Entonces, llegar acá, con la mayoría de las cosas cumplidas, aunque quedan como los baños en los pisos, pero lo que nosotros nos propusimos en la gestión, cumplimos”, concluyó.