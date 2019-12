Finalizaron las obras de ensanchamiento y alcantarillado en el Puente de Lincoln

Sobre la Ruta 188, ayer, se llevó a cabo la presentación de una nueva alcantarilla construida en el Puente de Lincoln, que permitirá mayor fluidez del agua, con el fin de evitar futuros anegamientos en la zona.

Se trata de una obra muy esperada tanto por los productores rurales, como también por los vecinos de Laplacette que en su momento fueron víctimas de inundaciones. “Una vez que damos la palabra, la obra se termina y esto es una muestra más de ello”, afirmó el intendente de Junín, Pablo Petrecca.

“Hoy 5 de diciembre estamos a punto de terminar cuatro años de una gestión que desde que arrancó, tanto a nivel municipal como provincial y nacional, siempre ha trabajado para llevar beneficios a los vecinos de Junín. En este caso, con estos trabajos en la ruta nacional 188, una obra muy esperada que tiene que ver con el ensanchamiento y alcantarillado del puente”, agregó.

Luego, recordó que “este es un lugar en el que tuvimos algunos inconvenientes y padecimientos allá por 2017, con problemas de inundación y los consecuentes anegamientos para los campos de muchos productores de la zona, como también para los habitantes de Laplacette”.

El jefe comunal señaló que “recuerdo el mes de abril de 2017 en el que parte de la ruta se desmoronó y debimos accionar rápidamente. En ese momento me puse en contacto Javier Iguacel quien era director de Vialidad Nacional e inmediatamente pudimos resolver el problema”. También indicó que “después nos pusimos en contacto con todo el equipo de Vialidad con Eduardo (Plasencia) a la cabeza y quiero agradecerles públicamente porque han sido personas con una predisposición tremenda para dar soluciones a nuestros problemas”.

Asimismo, manifestó que “esto era algo muy reclamado por los productores, habíamos tenido varios pedidos de su parte y reuniones en las que constantemente me consultaban sobre si esta obra se iba a realizar en término. Por mi parte, en cada momento me encargué de tranquilizarlos porque una vez que damos la palabra, la obra se termina y con final feliz como en este caso con la apertura de las alcantarillas”.

“Estamos muy contentos de ver que, a pesar de los resultados adversos en las elecciones, contamos con una gestión nacional y una provincial que no paran de trabajar hasta el último de sus días; sin dudas marca un antes y un después en la historia de la democracia. Quiero agradecer expresamente al Ing. Mauricio Macri por el compromiso permanente que ha tenido con Junín”, añadió.

“La ruta, en medio de un sistema lagunar”

En tanto, Marcelo Balestrasse, secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas del Municipio indicó que “esta obra era fundamental porque esta ruta está en medio de un sistema lagunar que se conoce como el Plan Maestro del Río Salado y hacía de corte en el exceso hídrico, por lo que desde un lado al otro de la ruta llegó a haber un metro de diferencia. Esta distancia en el nivel de las aguas, además de la presión hidráulica sobre los dos puentes, generaba que hubiera miles de hectáreas más inundadas alrededor de este sistema”.

El arquitecto explicó que “ese desbordamiento rompió una de las losas de aproximación al puente y a partir de ahí nos pusimos a trabajar con la gente de Vialidad Nacional para lograr esta alcantarilla, que duplica el paso de agua de los puentes existentes en época de exceso hídrico. Por ende, era imprescindible que podamos tener esta obra concluida en tiempo y forma como lo hicimos”.

Por último, Balestrasse agradeció “el trabajo realizado por Vialidad porque era una obra compleja que demandó su tiempo y que tuvo varias etapas, con la dificultad de tener que operar sobre el agua. Esto ha permitido concretar esta obra formidable, que nos va a permitir que el agua fluya más libremente”.

“Destacamos estas gestiones”

A su vez, Eduardo Plasencia, coordinador de gestión de Vialidad Nacional afirmó que “ha sido fundamental la buena articulación y la comunicación permanente entre el Gobierno de Junín y Vialidad. Es un placer, desde el Estado nacional, trabajar con intendentes como Pablo que están siempre atrás de lo que piden los vecinos. Destacamos muchísimo este tipo de gestiones que sirven de interlocutores entre los vecinos de Junín, en este caso, y el gobierno nacional”.

Plasencia también aprovechó la ocasión para agradecer “al presidente Mauricio Macri que, si bien estamos a pocos días del recambio, él tuvo la decisión contundente de que las obras continúen hasta el último minuto de su gestión. Estos son los valores que guiaron a este gobierno y deseamos fervientemente que también sean los ejes rectores de las próximas autoridades nacionales y provinciales”.