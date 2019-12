Repudian el ataque a dirigente camporista

Tras el ataque sufrido el sábado último por el dirigente de La Cámpora de Junín Andrés Merani en su domicilio, donde le rompieron los vidrios de la camioneta que había utilizado para la campaña electoral e intentaron forzar la puerta de entrada de la vivienda, el bloque de concejales de Unidad Ciudadana - Frente de Todos manifestó su "más profundo repudio” al hecho. Rechazo al que también se plegó el Frente Renovador (FR), que responde al ex jefe comunal Mario Meoni.

"La violencia política ya ha producido nefastas consecuencias en el pasado como para que nadie permanezca hoy indiferente. Hechos como esos deben ser erradicados definitivamente de nuestra ciudad y nuestro país", advirtieron desde el kirchnerismo.

Y en el documento, firmado por los concejales Victoria Muffarotto, Olga Prieto, Rodolfo Bertone, José Bruzzone, expresaron: "Exigimos garantías para él y su familia y que de parte de los responsables de la seguridad de Junín se desplieguen los recursos necesarios para esclarecer lo ocurrido”.

En tanto, desde el FR publicaron en su página de Facebook: "Repudiamos fervientemente lo ocurrido. Estos hechos demuestran que los casi 40 años de democracia que llevamos en nuestra República Argentina todavía no han sido suficientes para que todos los ciudadanos comprendan lo que significa pensar diferente".

Y agregaron: "Instamos a acabar con estas actitudes intolerantes. La democracia, para aquellos que la queremos y la respetamos, es la mejor forma de vivir. Invitamos a todos aquellos que no lo entienden así, a que hagan su mayor esfuerzo para comprenderlo. Si estas personas quieren aportar, lo mejor será que aprendan a vivir y a respetar la Democracia".