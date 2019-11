HIGA: trabajan para concientizar y prevenir

El 17 de noviembre es el Día Mundial del Prematuro y una de las acciones importantes que está llevando adelante la sala de Neonatología del Hospital Interzonal de Agudos “Dr. Abraham Piñeyro” (HIGA) es promocionar la prevención de la prematurez.

En diálogo con TeleJunín, la doctora Sonia Moretta, jefa de Neonatología, explicó que el Hospital desde hace diez años está trabajando en este tema, con UNICEF, que este año impulsa el lema “Tengo derecho a que mis derechos de cumplan”.

“Este año los diez derechos del prematuro son los que se ponen de relevancia.

El primero de ellos es la prevención de la prematurez, se sabe que se puede evitar en muchos casos, con un buen control del embarazo, por eso la importancia de que las madres se controlen y que ese control sea de calidad”, dijo.

“Si eso no se puede realizar – continuó diciendo la doctora Moretta-, lo más conveniente para ese recién nacido es que la mamá sea trasladada a un centro de alta complejidad, con el derecho de ser asistido con calidad, capacitación al momento del nacimiento”.

La médica destacó la importancia de la primera hora de vida del recién nacido, denominada “la hora de oro”. “No es lo mismo que nazca en un lugar que no está en condiciones a otro lugar donde no esté el personal capacitado y entrenado”, dijo.

El trabajo de las enfermeras, clave

La doctora Moretta señaló la importancia de la enfermería neonatal.

“El pilar de Neonatología es la enfermería, nada de lo que hacemos ni los resultados se lograrían sin enfermeras capacitadas ni dedicadas, que le dan todo el amor a estos pacientes y a sus familias”, manifestó.

La entrevistada presentó a quienes la acompañan en esta labor, como Marina, jefa de enfermeras de Neonatología, Mayra y María Teresa. “Ellas son un ejemplo como enfermeras, por la dedicación y su calidad de trabajo”, resaltó.

Contó que en los últimos diez años habían tenido que cambiar la manera de trabajar, con la presencia de los padres permanentemente en la sala.

“El hospital cuenta con una residencia para madres que viven lejos o son de otra localidad, para que estén al lado de sus hijos durante toda su internación, que habitualmente es prolongada”, dijo.

Capacitación

“La idea es que la atención sea de calidad y estar capacitados. Capacitarnos todos y que la familia sea parte de las decisiones. En el HIGA también se brinda consultorio de alto riesgo”, acotó.

“Muchos de los prematuros pueden tener problemas de salud importantes, por eso el acompañamiento a la familia ayudando a mejorar su calidad de vida.Nuestro trabajo también es muy lindo porque la mayoría se van muy bien”, apuntó.

Dijo que ayer se llevó a cabo la concientización de la prematurez a través de los medios de comunicación y hoy, la capacitación del personal de Neo. “Habrá un curso de RCP para padres de prematuros o niños de alto riesgo, que será el jueves venidero. Y el domingo terminamos con una fiesta”, dijo.

Marina, Jefa de enfermeras de Neo manifestó que el jueves de esta semana, a las 9.30, la enfermera Mayra y una de las residentes médicas darán un taller de RCP para padres, quienes pueden ir, escuchar la clase, hacer la práctica, que se hace con un muñeco.

El miércoles habrá una clase con las madres sobre los cuidados del Prematuro durante la internación, que es fundamental ya que esta sala es de Neonatología abierta y se trabaja en conjunto con los padres. “La madre es cuidadora también de su hijo y puede entrar las veces que quiera y dar cuidado junto con nosotras”, aseguró.

Por su parte Mayra, quien dará la clase práctica de RCP, explicó que ellas se capacitaron en dar RCP a un niño tan pequeño como es el prematuro.

Cabe mencionar que la capacitadora hace cinco años que está en la sala, en tanto que María Teresa, otra de las enfermeras, trabaja en el HIGA desde hace 26 años, contando con una amplia experiencia en esta actividad que desarrolla en Neonatología.

Embarazo

Al ser consultada sobre si hay muchos embarazos adolescentes, la doctora Moretta dijo que sí, aunque esta mermando, en comparación con años anteriores.

“Ha mermado principalmente el más complejo, el de las madres muy niñas, de 10 a 14 años. De adolescentes más tardías, de 17 a 19 años, puede ser una elección. Pero en lo que son las niñas- adolescentes, que es un gran problema porque a veces no son embarazos deseados y es otro el contexto, por suerte ha disminuido, comparado con años anteriores”, señaló.