“La tecnología es importante para mejorar la calidad de vida de los discapacitados”

En el Aula Magna de la Unnoba Junín, el Dr. Jorge Rivas, abordó el tema “El desafío de construir una ciudad inclusiva”, en un encuentro del que participó el candidato a intendente del Frente Todos, Mario Meoni.

Rivas es titular del partido Socialistas para la Victoria, miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, entre 1997-2005 y 2009-2015 y vicejefe de Gabinete de la Nación durante la gestión de Néstor Kirchner.

Puntualmente, contó cómo la tecnología mejoró su calidad de vida, luego de sufrir una parálisis corporal, y no como un bien o un servicio que él adquirió, sino entendiéndola como un servicio público en el cual el Estado debe jugar su rol de facilitador y promotor activo.

“En mi caso me sirvió para reemplazar una disfuncionalidad física y de comunicación. Una noche, como efecto de un robo, en el que recibí golpes y quedé inconsciente, perdí toda movilidad física, y el habla”, expresó.

“Desde que salí de terapia intensiva hasta hoy realicé rehabilitación diaria que me permitió avances, como la firmeza del tronco para poder sentarme en una silla de ruedas y también tuve algo de movimiento en la cabeza y los dedos de las manos”, explicó.

“Quiero agradecer a la Universidad y al futuro intendente Mario Meoni por la invitación. Vengo a desarrollar el derecho humano de recibir lo que la sociedad pueda dar y la tecnología actual permite; y el derecho a ser socialmente útil”, agregó el dirigente.

“Por razones ideológicas siempre ha sido para mí una preocupación cómo garantizar que el avance tecnológico o científico esté al servicio del hombre”, apuntó.

“Desde hace más de once años he pasado a integrar este pequeño universo de las personas con alguna discapacidad. Lo suficiente para constatar lo desatendidas que están socialmente estas minorías en el país”, sostuvo.

“Por el hecho de poder vivir del ejercicio de mi profesión, puedo que decir que soy un privilegiado dentro de ese mundo. Me refiero a la enorme mayoría de las personas con discapacidad para quienes se les hace difícil tener un trabajo digno y atraviesan una dura realidad socioeconómica, por lo que son más vulnerables”, confirmó.

“En realidad se corre una suerte parecida a la desatención que sufren el resto de la minoría. Pero es cierto que mucho se ha avanzado en materia de inclusión, desde la antigüedad hasta hoy”, indicó.

“Y es particularmente importante lo que se ha sancionado en la legislación nacional e internacional. Convengamos que se ha avanzado mucho en el siglo XX en materia de derechos humanos”, destacó.

“Así como el siglo XX fue un periodo con avances legales, en el XXI debemos trabajar para materializar esos derechos. Me parece interesante dimensionar lo importante que es la tecnología para mejorar la calidad de vida de los discapacitados”, afirmó.

“Me comunicaba con el parpadeo”

Desde el robo, “mi forma de comunicación fue variante. Hasta que empecé a mover la cabeza, me comunicaba por sí o por no, a través del parpadeo. Lugo me colocaron una vincha con un puntero laser que apuntaba a todas las letras del abecedario”, continuó Rivas.

“Mis capacidades cognitivas e intelectuales siempre se mantuvieron intactas, por lo que hacía aún mayor la necesidad de comunicarme. Por fin, irrumpió en mi vida la posibilidad de comunicarme a través de una computadora con cámara web y software especial”, recordó.

“Esto significó un salto cualitativo en mi vida, por lo que me permitió comunicarme con mis hijos y escribir notas de opinión; llevar adelante mi trabajo profesional y político; participar de reuniones con muchas personas o poder dar una charla como esta”, expresó.

“Este es un buen ejemplo de lo que la tecnología le puede dar a las personas. En este caso, herramientas para poder insertarse, ya que sobrellevar esta lesión en otros tiempos, se hubiera hecho más difícil”, opinó.

“De ahí surge la necesidad de que el Estado realice fuertes inversiones en el área de ciencia y tecnología y también estimular la inversión privada. Aprovecho para contarles que el programa de computación, con el que me comunico, puede descargarse de mi página web en forma gratuita”, informó.

“El derecho a sentirse socialmente útil, es un derecho que no se agota en las personas con discapacidad, si no que abarca a todas las que integran la sociedad. En definitiva, de lo que se trata es de la inclusión”, subrayó.

“Los avances tecnológicos representan herramientas poderosas, pero se pueden utilizar de modos o finalidades diferentes. Estoy convencido de que el trabajo que se hace desde la universidad pública poniendo al alcance la tecnología para nosotros, es muy valioso”, finalizó.

“Tener las mismas oportunidades”

Al respecto, Meoni indicó: “Siento una profunda admiración por Jorge porque sigue siendo un militante político que es algo extraordinario. Vino a apoyar mi candidatura y para hablar de un tema importante”.

“Todos tenemos que tener las mismas oportunidades de igualdades para empezar a comprender los ciudadanos. En general tendemos a pensar que somos uno y la diversidad es enorme en muchas cosas como ser distintos”, afirmó.

“Tenemos que trabajar fuertemente en cómo nos incluimos todos en la sociedad en la cual tenemos que tener las mismas oportunidades”, señaló.

“La discapacidad para mí siempre ha sido un tema central y siempre lo tratamos cuando estuvimos en el Municipio para avanzar y romper barreras. Por supuesto que también nos hemos quedado atrás por los tiempos demandan nuevas ideas”, reconoció.

“Tratamos siempre de cumplir con la ley del acceso al trabajo de la discapacidad, que hoy los organismos públicos no la cumplen como el propio Estado. También hay necesidades, que no son las arquitectónicas como las rampas”, afirmó.

“Nosotros trabajamos en el Concejo por la discapacidad en Junín, pero se fue debilitando. No hay nadie como ustedes para buscar respuestas y creo que ese es el deber que tiene que tener alguien que ejerce funciones en el Municipio”, afirmó.

“Y a eso me comprometo. A escucharlos, ya que no puede haber un Estado cerrado a escuchar, que es lo que ha pasado en este último tiempo en Junín y mucha gente no ha sido comprendida. En algunos casos hemos llegado a límites con una baja fuerte en la sensibilidad”, apuntó.

“El Intendente ha sido insensible con los niños que no tienen posibilidades de alimentos; con las mujeres porque hace cuatro años está tratando de construir un centro de atención; y lo demuestra con el trato hacia la discapacidad”, afirmó.

“Él comprende un gobierno de minorías de elite. Y esa es la respuesta de por qué estamos afuera. Permanentemente nos viene hablando de ‘ellos’, como si nosotros no fuéramos parte de la sociedad excluyendo a mucha gente”, subrayó.

“Eso lo vamos a cambiar todos lo juninenses y saben que el domingo hay que dar un paso hacia delante para cambiar en la Argentina, Junín y en la Provincia”, concluyó.