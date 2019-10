Diego Ruiz: "El problema es la falta de generación de empleo"

El candidato juninense a intendente de Consenso Federal, Diego Ruiz, fue el primero en realizar una recorrida por la ciudad con TeleJunín y en una charla distendida junto al conductor Jimmy Romero habló de diferentes cuestiones como la generación de trabajo, la seguridad, la economía y la política, a tan solo días de las elecciones generales.

Consultado sobre el “principal problema” en Junín, Ruiz aseguró: “Creo que es la falta de generación de puestos de trabajo. Se debe ver la forma de que la gente esté ocupada, que se levante a la mañana con energías para transformarlas en algo que le devuelva a su familia. Eso es un ABC”, aseguró.

“El principal problema es que Junín no es una ciudad que genere puestos de trabajo reales. Tenemos que darle una vuelta de rosca desde lo productivo. A partir de ahí creo que se solucionarían un montón de problemas”.

Gestionar y golpear puertas

Sobre la importancia del alineamiento entre nación, provincia y municipio, Ruiz aclaró que “es la situación ideal”, pero que “si uno no tiene la impronta de gestionar y de golpear puertas es indistinto". Y fue más allá, en detalle: “Acá hay que hacer un proyecto para cada barrio, con un render, una muestra de cómo quedaría, presupuestado y empezar a golpear puertas, afuera de la ciudad para conseguir financiamiento externo porque con el presupuesto regular de la ciudad no se pueden hacer grandes cambios. Los grandes cambios vienen cuando se consigue financiamiento desde otras áreas del gobierno nacional y provincial y te diría hasta créditos internacionales, no del Fondo Monetario sino de los que tienen que ver con el desarrollo de las ciudades. Con presupuesto y con muestras, así se consiguen las cosas”.



Mejorar la realidad de las personas

Uno de los lugares a enfocar en una posible gestión, al que se dirigió Ruiz y el equipo en la recorrida, es el barrio San Antonio, detrás de la ruta 188.

“Hay un tema de crecimiento de la ciudad que al no estar proyectado, no precisamente este barrio pero las ciudades, tienen que crecer de manera ordenada, con lo cual Junín no tuvo esa grandeza”.

Sobre el barrio, destacó: “Lo vinimos a visitar con parte del equipo. Un ejemplo claro de que acá vive gente y les cuesta vivir de manera cómoda. Un barrio que está fuera del casco urbano porque estamos de la ruta 188 hacia afuera pero aquí vive gente y acá falta iluminación, no creo que lleguen todos los servicios y es un claro ejemplo de los tantos barrios que hay para mejorar en la ciudad”.

Según Ruiz, se trata de “un desafío muy grande para quien le toque gobernar los próximos años, hay que enfocar las energías en mejorar la realidad de las personas. No hay que ser insensibles, hay que buscarle la vuelta para contagiar esa sensibilidad social de que estamos para esto y si no, no nos metamos”.

En ese sentido se refirió a la inseguridad: “La iluminación está directamente relacionada a los hechos de inseguridad. Mientras más iluminada esté la calle, creo que menos inseguridad va a haber en el sector porque a la noche cuando hay oscuridad las motos andan y pueden huir, o escaparse porque no está iluminada. Cámaras más buena iluminación creo que es más prevención”.

Economía y mensaje

Como empresario, Ruiz se refirió a la situación económica y cierre de comercios.

“El consumidor no tiene plata en el bolsillo. Nuestro candidato a presidente Roberto Lavagna dice que hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. A partir de ahí va a empezar a moverse la maquinaria del consumo”.

“Tal vez se dio la señal más grande en las Paso. La gente votó con el bolsillo y eso se lo hizo ver al gobierno actual. Y Junín no es ajeno a la realidad nacional”.

Y aseguró: “Creemos que Macri ya perdió y que la opción para el ballotage es Roberto Lavagna”.

Como mensaje para los juninenses, aseguró: “Si logramos ser elegidos como gobierno van a tener un intendente cerca de la gente, revalorizando las instituciones, las sociedades de fomento, quienes tienen el pulso real de la sociedad para poder mejorar la ciudad desde afuera hacia adentro".