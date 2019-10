Luego del cambio de mano en calle Maipú, vecinos denuncian problemas de circulación

Desde el viernes 4 de octubre, la Dirección de Movilidad Urbana del Gobierno de Junín hizo efectiva la modificación en calle Maipú, entre Belgrano y Rivadavia, que se transformó en sentido único hacia esta última arteria vial.

Ante la medida, los vecinos y comerciantes de la zona denuncian problemas en la circulación vehicular, ya que quedó prohibida la doble mano por dicho tramo.

“No queremos que esto sea una protesta, si no que queremos tratar de colaborar con la municipalidad. Al cambiar la mano en Maipú, hicieron el desagote por calle Rivadavia y los vehículos se quedan trabados al no poder girar hacia la derecha”, explicó Oscar en diálogo con TeleJunín.

“Eso lo vemos con más dificultad cuando hay un tren parado, circulando o haciendo maniobra y las barreras se encuentran bajas. Vemos que la gente se mete en contramano”, afirmó.

“Nosotros estamos buscando la manera de que se pueda revertir esta decisión. No es por una confrontación con el Municipio, ya que queremos colaborar como lo venimos haciendo desde hace 40 años desde que estamos en calle Rivadavia tomando medidas para mejorar el tránsito”, destacó.

“Vamos a mandar una nota para ver si podemos revertir esta medida y que se acerquen a ver cómo está la situación acá. Además, en esta cuadra, estamos en una zona de estacionamiento para nosotros mismos que tenemos que descargar mercadería para los comercios”, confirmó.

“Yo estuve hablando con Natalia Troncoso, me pidió que mande una carta y calculo que después de eso lo van a estudiar al tema. Quiero agradecer a la municipalidad por la repavimentación y la construcción de la plaza en el predio ferroviario”, subrayó.

Por su parte, Mario expresó: “El que arranca de esta cuadra no tiene posibilidad de pasar para el barrio Belgrano. Tiene que cruzar la vía para el lado del centro y retomar nuevamente. De la medida nos enteramos ahora cuando apareció el cartelito y no hubo ninguna consulta”.

Por último, Carlos subrayó: “Tenemos que dar toda la vuelta por la estación de servicios para ir hacia el lado de Villa”.

Ordenanza 7553/19

Natalia Troncoso, directora de Movilidad Urbana del Municipio dijo que “con la ordenanza 7553/19 se llevó a cabo una actualización de la anterior normativa de tránsito por la que se van a modificar los sentidos de muchas calles de la ciudad, que traían una circulación con determinados objetivos que hoy en día ya no funcionan. Una de estas calles es Maipú, entre Rivadavia y Belgrano, que funcionaba como doble mano de acuerdo a la ordenanza precedente, pero que desde ahora solo será de mano única con sentido hacia Rivadavia”.

“Vamos a instalar las nuevas señaléticas y nomencladores a lo que se sumará la presencia de efectivos de la Agencia Municipal de Seguridad Vial para indicarles a los motociclistas y automovilistas cómo será la nueva circulación”, afirmó la funcionaria.

Troncoso también señaló que “buscamos que la comunidad esté enterada de estas modificaciones y se respete lo que dice el nomenclador para la seguridad de todos los vecinos, en lo que hace a una ordenada circulación por las calles de la ciudad”.