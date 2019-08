Harán pruebas de vías para que el tren de pasajeros vuelva al interior bonaerense

Tras la vuelta del tren de pasajeros a Bragado, el intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, mantuvo una reunión con representantes de Trenes Argentinos Operaciones, en la que acordaron realizar una serie de pruebas para evaluar el estado de las vías del ferrocarril entre esas dos localidades, para poder reactivar ese tramo. “El tren sigue siendo un servicio con un valor enorme”, dijo el funcionario.

Según detalló, las evaluaciones están programas para dentro de unos 20 días y se realizarán con un vehículo bivial. “Es una camioneta híbrida que también tiene las ruedas de un tren y se monta sobre las vías. La idea es recorrer el trayecto para chequear en qué estado se encuentra la traza”, detalló.

El tren de pasajeros del ramal Once – Bragado, de la línea Sarmiento, había corrido hasta agosto del 2015, cuando una inundación derribó los puentes Tío Antonio y Mechita. Con las estructuras reparadas, recientemente se restableció el servicio hasta esa localidad, desde donde se bifurcan dos ramales.

Actualmente, los usuarios del servicio Once – Santa Rosa - Toay, todavía esperan su regreso a las localidades como 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen y Pellegrini, que con el pedido de Fernández, crece la ilusión.

En tanto el ramal hacia General Pico, los vecinos aguardan por la vuelta de las formaciones a ciudades como Los Toldos, Lincoln, General Pinto y General Villegas, que según informaron a este diario desde el Ministerio de Transporte a Democracia, aun no hay ningún proyecto en cuanto a la reactivación.

Estos trayectos, hasta su interrupción, también fueron transitados por la ex empresa Ferrobaires que, a diferencia del nuevo “tren chino” -puesto en marcha hace cuatro años- tenía más paradas intermedias en los pueblos y parajes.

“Los pasos a seguir”

“En el encuentro contamos de la larga lucha de los vecinos por recuperar el tren. A partir de ese anhelo, lo bajamos a tierra para analizar qué pasos se deben continuar para que se concrete”, agregó el jefe comunal que aclaró que no se hablaron de plazos para el regreso del servicio.

En este sentido, confirmó: “Fue una reunión preliminar luego de la reactivación del tren hasta Bragado. Nuestras ciudades crecieron al abrigo del tren y siguen siendo un servicio de un valor enorme porque es una forma de transporte económica”.

En tanto, las autoridades de la empresa estatal argumentaron que, en principio, el estado de las vías no es el adecuado y que, como consecuencia, algunos sectores el tránsito sería demasiado lento.

Fernández remarcó la necesidad de trabajar en su regreso y remarcó que los usuarios son mayormente estudiantes y vecinos que viajan por tratamientos de salud y que el valor del boleto de colectivo dificulta el traslado.

Once - Bragado

Después de cuatro años, y desde el lunes 15 del corriente mes, el servicio de larga distancia que unía las estaciones Once y Chivilcoy ya está llegando hasta Bragado, sumando una parada intermedia en Mechita.

Para restablecer el servicio, se reparó el puente ferroviario del kilómetro 191 y se construyó el nuevo puente La Clarita en el kilómetro 184. Cuenta con cinco paradas intermedias, en las ciudades de Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy y Mechita, recientemente incorporada.

Desde Once sale los lunes y viernes a las 18.41, llegando a Bragado a las 23.50. Desde el interior de la Provincia sale los lunes a la 1.40 y llega a Once a las 7; martes a las 5.20 y arriba a las 10.40.

El servicio posee una capacidad para 276 pasajeros, con amplios y cómodos asientos, ambiente climatizado, puertas automáticas y un coche adaptado para personas con movilidad reducida.

Junín - Retiro

Con la inauguración del nuevo viaducto San Martín el 10 de julio último, como anticipó Democracia, los trenes de pasajeros de Junín están a llegando a Retiro desde el lunes último, a las 4.10 y con horario de arribo a las 9.15. Las paradas intermedias son: Franklin, Castilla, Rawson y Chacabuco.

El servicio de retorno desde la estación cabecera de Buenos Aires hasta el noroeste bonaerense, por ahora y durante todo agosto, será los viernes a las 18 con horario de llegada a las 23.03.

Cabe destacar que esta obra dentro de Capital Federal había comenzado hace un año y desde entonces, las formaciones desde nuestra ciudad hacían un servicio limitado hasta la estación Caseros.

La nueva infraestructura recorre -en una altura de ocho metros- cinco kilómetros desde la estación Palermo hasta la nueva parada en La Paternal. Además, permitirá eliminar once barreras situadas en las avenidas Corrientes, Córdoba; y las calles Niceto Vega, Gorriti, Honduras y Cabrera, Jorge Newbery, Garmendia, Loyola, Ramírez de Velasco y Girardot.

También, se abrieron las calles Castillo, Aguirre, Vera, Villaroel, Iturri, Leiva, Caldas, Concepción, Arenal y Montenegro. Se calcula que beneficiará a casi 600.000 vecinos: a 90.000 usuarios del tren, a 250.000 pasajeros que se mueven en colectivo y a 260.000 automovilistas.

Dentro del área metropolitana, el recorrido de la línea San Martín tiene 70 kilómetros divididos en 22 estaciones, desde Cabred hasta Retiro, conectando el noroeste de la ciudad con los municipios de Tres de Febrero, Hurlingham, San Miguel, Pilar y Luján.