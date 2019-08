“La unión hace a la fuerza”, afirmó Petrecca al lanzar el Cluster de Salud

El intendente de esta ciudad, Pablo Petrecca, fue designado como nuevo presidente de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, en reemplazo del titular saliente, el rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit.

El acto se realizó en el Auditorio Bicentenario de la Unnoba y –como informó ayer Democracia- se hizo la presentación oficial del Cluster Salud Junín, un proyecto surgido en el seno de este ámbito deliberativo que tiene como esencia la articulación entre actores públicos y privados como forma imprescindible para optimizar el servicio de salud.

En el acto estuvieron presentes representantes de todas las entidades que conforman la agencia, como la Sociedad Comercio e Industria, la Sociedad Rural de Junín, Federación Agraria Filial Junín, Clínica Centro, IMEC, Sanatorio Junín, La Pequeña Familia, Famyl, Intermed, Hospital Interzonal General de Agudos, entre otros.

En este contexto, Petrecca afirmó: “Es una alegría compartir esta jornada con todos ustedes, esto demuestra que la Agencia de Desarrollo está activa desde febrero de 2017 con muchas actividades y trabajando muy fuertemente con todos los actores y protagonistas de la misma. Esta metodología de trabajo y las reuniones permanentes que se han realizado desde entonces nos han permitido avanzar en muchos temas”.

Y agregó: “Quiero agradecer a todos los actores que se han hecho presentes en la jornada de hoy para conformar este Cluster, sobre todo a los actores de la salud que son las piezas claves en el desarrollo de este sector. Estamos con muchas expectativas y con una gran esperanza por continuar con esta metodología, la vara que ha dejado la universidad es muy alta y queremos estar a la altura de las circunstancias para fortalecer un desarrollo que permita posicionar a la ciudad de Junín en lo más alto de la región y de la provincia de Buenos Aires”.

Seguidamente, el jefe comunal afirmó: “Hoy podemos impulsar este Cluster desde la agencia que, sin lugar a dudas, es el lugar indicado para hablar de desarrollo en la ciudad. Esto trasciende cualquier política de gobierno municipal y a las propias personas, es algo que se plantea para la comunidad en general, con perspectiva de largo plazo y con la impronta de trascender cualquier individualidad”.

Conjunción público-privada

“Cluster significa racimo y hace referencia a una suma de partes en la que el todo es mucho más importante que las individualidades. Los actores que fueron parte de esto en salud han entendido que la unión hace a la fuerza y que esta conjunción público-privada es el único camino posible para lograr buenos resultados en el desarrollo productivo de nuestra localidad”, resaltó.

Franco Castellazzi, subsecretario de Producción comunal, afirmó: “Se trata de un proyecto con el que venimos trabajando desde hace un tiempo y que se lleva adelante a través de la Agencia de Desarrollo Productivo. La idea rectora es aplicar medidas de fondo que trasciendan cualquier carácter institucional y que queden en beneficio de la sociedad”.

El foco, en la salud

Y agregó: “La forma de gestionar a través de una metodología Cluster requiere de un cambio de enfoque por el que pasamos de actuar ante toda la sociedad de la misma manera a puntualizar en un sector en particular, con el propósito de analizar cuáles son las necesidades y las inquietudes del mismo. Esta forma de trabajo requiere del involucramiento de las mismas instituciones que forman parte del sector, con la idea de diagramar horizontes y objetivos a cumplir que permitan direccionar la gestión. Es una interacción entre lo público y lo privado orientado a un desarrollo en particular, lo cual se verifica en este caso con el tema de la salud”.

A su vez, Guillermo Tamarit, rector de la Unnoba y presidente saliente de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, dijo: “Por parte de la universidad queremos agradecer a todos los integrantes de la agencia porque realmente hemos encontrado un espacio propositivo de mucha valía, en el que surgieron propuestas como la de este Cluster; esto está en sintonía con lo que expresa la agencia desde su propia formación, es decir, ese vehículo entre lo público y lo privado. Sentimos una situación de privilegio al poder reunirnos todos los meses con los principales actores de las actividades con mayor representatividad en la región”.

Tamarit también afirmó que “no hay una distinción pública y privada dentro de la agencia, sino que cada parte plantea propuestas por medios de distintas visiones, con un objetivo en común que es mejorar la calidad de vida de todos los que forman parte de la sociedad, sean o no de Junín”. Para finalizar, el abogado manifestó que “más allá del balance positivo, lo más interesante es este trabajo colectivo que sin dudas muestra sus frutos muy interesantes y, en adelante, le pasamos la posta al Intendente Petrecca para que sume esta nueva responsabilidad a las que ya tiene debido a su función”.