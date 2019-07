Petrecca inauguró la repavimentación del camino al PNLG, que generará 25 empleos

Junto a fomentistas, vecinos del lugar, funcionarios municipales y provinciales, el intendente de esta ciudad, Pablo Petrecca, anunció –en plena campaña electoral- el inicio de los trabajos para repavimentar el camino de acceso al Parque Natural Laguna de Gómez, obra que, según informó el jefe comunal, comenzó a la altura del Club de Planeadores y dará empleo en una primera etapa a 25 vecinos.

"Gracias a todos por acompañarnos una vez más para dar comienzo a esta obra tan importante y esperada por todos los juninenses y los miles de turistas que visitan este lugar. Para nosotros, esta obra sintetiza lo que venimos haciendo desde hace más de tres años y medio. Primero porque nos encontramos con un problema, lo identificamos, que era la intransitabilidad de este lugar, reconocer el problema y hablar con los fomentistas para planificar y proyectar las tareas. Y, a partir de allí, gestionar los fondos para que esta obra se lleve a cabo", dijo Petrecca.

"Por suerte hemos encontrado respuesta y muy rápida de parte de nuestra gobernadora María Eugenia Vidal. Pero como todo sueño y proyecto que uno realiza en la vida, tiene sus dificultades. Las externas como las abundantes lluvias de 2017, que deterioraron aún más el asfalto, y los cambios en la coyuntura económica que hizo que se replanteen los números de esta obra. Y las dificultades internas, para mí las más dolorosas, de juninenses que transitan por este lugar y disfrutan de La Laguna, y se opusieron para que esta tarea se lleve a cabo. Incluso fuimos muy criticados por la demora en el inicio de la obra pero seguimos adelante", dijo Petrecca.



/LEÉ MÁS Las calles del barrio Belgrano ya cuentan con la nueva luminaria de tecnología Led



“La palabra es la piedra angular”

Luego, agregó que "para nosotros la palabra es como una flecha que se lanza y no vuelve atrás. Y la palabra es fundamental y es lo que nos diferencia del pasado. Una vez que damos la palabra, hacemos todo lo que haya que hacer para vencer las dificultades que se presentan y cumplir con lo prometido. Esta es la forma que tenemos de trabajar y mostrar hechos concretos. La palabra es la piedra angular sobre la que se basa nuestra gestión. Sumado a otros valores como la honestidad y la transparencia, el decir la verdad, dar la cara y estar cerca".

Para finalizar, expresó que "hay dos caminos, el de la transparencia, decir la verdad, el dar la palabra y comenzar con las obras que arrancan y terminan. O está el otro camino de la no transparencia, la corrupción, las palabras sueltas y los carteles sin obras concretas. Y nosotros elegimos el primer camino que entendemos que es el único. Quiero agradecerles a todos porque estamos viendo otro hecho concreto, uno más que permitirá que vecinos de Junín y turistas puedan transitar por este camino sin problemas. Agradecer una vez más a la gobernadora Vidal porque fue fundamental para tener otro hecho concreto. También es importante agregar que esta obra va a generar trabajo, en un principio, para 25 juninenses y ese es un dato muy importante".

“Se realizará un trabajo diferente”

Por su parte, Marcelo Balestrasse, secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas, explicó: "Podríamos haber optado por hacer un proyecto inicial y haberlo terminado y de última le hubiésemos echado la culpa al tiempo. Pero lo paramos para hacer los cambios que había que hacer y que la obra se haga como corresponde. Fueron meses de angustia de no poder iniciarla por el agua que salía de las napas en las lluvias del 2017. En estos primeros 4 kilómetros, desde la salida de La Laguna, se realizará un trabajo diferente a los restantes 4 km. Hay que consolidar esta zona que fue muy atacada por las napas y por eso la paramos en su momento".

Para finalizar, el secretario municipal aseguró que "gracias a la gobernadora Vidal que nos escuchó y comprendió el problema que teníamos, podemos hoy iniciar los trabajos y terminar como corresponde. Sólo estamos haciendo las cosas como deben hacerse".

Laura Ricchini, diputada provincial por Cambiemos, dijo: "Este es un hecho concreto más y una obra esperada por muchos vecinos de la ciudad. Gracias al compromiso de nuestro intendente Pablo Petrecca y nuestra gobernadora María Eugenia Vidal, esta obra es una realidad. También ayudará a seguir posicionando a Junín como líder turístico a nivel regional. Esto se suma a las obras que se hacen en cada barrio y lugar del partido de Junín. Es un trabajo en equipo el que hacemos con Provincia y Nación para que las obras lleguen a todos los vecinos".

Gabriel D'Andrea manifestó: "Es una obra más para seguir transformando a Junín como desde hace más de 3 años y medio. Son obras necesarias que le cambian la calidad de vida a los vecinos. Hay obras de cloacas y agua, luminarias, asfalto, entre varias tareas más. Vamos a continuar por este camino para que nuestra ciudad siga creciendo. La obra se retrasó pero era lo necesario para que se haga como corresponde".

Voces de fomentistas

El presidente de la Federación de Sociedades de Fomento de Junín, Osvaldo Giapor, agregó que "como presidente de la Federación estamos sorprendidos de la gran cantidad de obras que hay en los barrios y nos parece maravilloso. Este camino estaba muy deteriorado y era una obra esperada de mucho tiempo. Es una gran alegría y nos emociona cuando se hacen las obras. El objetivo es seguir visitando los barrios para ver más obras. Queremos que esto no pare y que continúen los trabajos. Agradecemos a los políticos que hacen las obras y voy a aplaudir hasta que me sangren las manos".

El presidente de la entidad fomentista del Parque Natural laguna de Gómez, Roberto Di Pierro, sostuvo que "para nosotros es una gran alegría porque lo sufrimos todos los días que venimos a La Laguna. Nos parece mentira que se haya logrado. Estamos para colaborar con el Municipio en lo que necesite. Vamos a comenzar la temporada de verano con el camino repavimentado".

Néstor Villores, ex presidente de la sociedad de fomento del Parque Natural Laguna de Gómez, aseguró que "ver el inicio de las obras nos emociona porque es algo que venimos sufriendo desde hace años. Lo hemos deseado tanto y ojalá que para fin de año estén las obras finalizadas. Esto es un beneficio para los vecinos de Junín que vienen a este lugar y los turistas que nos visitan. El camino estaba muy destruido y era muy peligroso para transitar".