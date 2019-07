La legisladora bonaerense por el Frente Renovador Valeria Arata se refirió a la situación que atraviesan los jubilados de la Provincia y manifestó: "La realidad de los jubilados hoy es una odisea. Tenemos la jubilación más baja en diez años, ha caído un 13% su poder adquisitivo y han sufrido recortes en los descuentos de medicamentos. Ellos no pueden ser la variable de ajuste del gobierno".

Y la legisladora por la Cuarta Sección agregó: "Un gobierno que prioriza la relación con el Fondo Monetario Internacional por encima de las necesidades de los jubilados, es una administración insensible y no va a tener la capacidad de proteger a los más vulnerables. No podemos permitir que ningún acuerdo internacional se pague con la pobreza de nuestros abuelos. La jubilación, sus medicamentos y su calidad de vida tiene que ser una política de estado".

"Lo que se pone en juego son 2 modelos de país. Por un lado, quienes festejan como un logro la abultada cantidad de préstamos que otorga la ANSES y por otro, los que sabemos que esos créditos a tasas usureras, son, en su mayoría, utilizados por los jubilados, para pagar gastos corrientes, como las tarifas, los alquileres o los medicamentos, quienes en muchos casos quedan endeudados sin capacidad de pago", expresó.

"Desde el Frente de Todos, tenemos varios proyectos presentados por referentes en materia jubilatoria, como Mirta Tundis, para que el Estado brinde medicamentos gratuitos. Son proyectos sustentables porque sin lugar a dudas, el gobierno debe recortar por otro lado", cerró.