El artista juninense Julio Lascano será reconocido hoy por la Legislatura bonaerense

Por una iniciativa que lleva adelante la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires y con el acompañamiento del municipio de Junín, hoy se le entregará una distinción al artista plástico Julio Lascano, en un acto que se desarrollará a las 19, en el Salón Rojo del Concejo Deliberante de nuestra ciudad.

Lascano cuenta con una vasta trayectoria, “con importantes obras de arte y un gran trabajo, por eso merece que le demos este reconocimiento. Queremos invitar a toda la comunidad a que nos acompañe en este acto porque sin dudas será muy importante y muy merecido", aseguró el senador Juan Fiorini.

De profesión arquitecto también ejerció la docencia y a la par fue desarrollando su pasión por el arte que lo llevó a ganar en la Bienal de Florencia en 2017.

En diciembre del año pasado inauguró su exposición “Ya no, aún no” en el Centro Cultural Borges de la Capital, muestra que antes había abierto en el MACA de nuestra ciudad.

En la Bienal

En octubre de 2017, Lascano concluía una exitosa participación en la Bienal de Arte Contemporáneo de Florencia 2017, al obtener el quinto premio de la categoría de técnica mixta.

La muestra realizada en Florencia contó con la participación de numerosos artistas expositores de todo el mundo.

En diálogo con Democracia, en esa oportunidad, Julio Lascano se refirió a la experiencia vivida como algo maravilloso.

En aquel año retomaba la exposición de su arte, que había dejado en los noventa y el relanzamiento fue sorprendente para él.

“Vengo trabajando desde hace años, cumplí 25 años de taller con Patapúfete en el Maca y desde el año 1989 o 1990 que no exponía. Me presenté a esta Bienal de Florencia y realmente fueron diez días maravillosos, con críticas muy favorables de todo tipo, de relaciones con todos los artistas”, expresó.

“Lo particular de estar exposición es la reacción del público frente a mis obras. Pedían ubicar sillas en frente para quedarse contemplándolas y a su vez pedían tocarlas. Era muy conmovedor escuchar sus reacciones tan emotivas al hacerlo”, destacó.

Además, sobre su premio, el artista explicó que “fueron 500 participantes de todo el mundo, hubo setenta premios y yo recibí el quinto en la categoría de técnica mixta”.

“Fue una gran sorpresa, justo porque la intención es mi relanzamiento artístico y ahora se da desde Florencia”, expresó.

Luego llegaría la muestra “Ya no, aún no”, inaugurada en el MACA y luego en el Centro Cultural Borges.