Adaro: “En Junín no lo vamos a apoyar a Petrecca”

Sergio Adaro, presidente del Partido Fe e integrante del Frente Juntos por el Cambio aseguró en diálogo con TeleJunín que se encuentran “trabajando fuertemente por la candidatura de María Eugenia Vidal y la de Mauricio Macri y Miguel Ángel Piccheto a nivel nacional”, pero advirtió: “En Junín no lo vamos a apoyar a Petrecca”.

El dirigente ferroviario aseguró que Piccheto le aporta al Frente Juntos por el Cambio “una musculatura políticamente hablando de lo que es el espectro del peronismo que hoy no se siente identificado con Unidad Ciudadana o con el Kirchnerismo”.

Asimismo destacó el apoyo a Vidal “una figura con aceptación pública muy alta, ha demostrado que tiene un coraje que ni siquiera los varones del Conurbano en otras épocas tuvieron para erradicar los males en la provincia. Será reelecta, no tengo dudas de María Eugenia Vidal, tampoco de Macri; será más costosa pero creo que nos encaminamos a esa definición”.

Situación en Junín

“Hemos planteado a lo largo de estos tres años y medio dentro de la mesa local un sinfín de propuestas y situaciones políticas que han sido a lo largo de este tiempo no tenidas en cuenta por el intendente y por el Pro hasta un punto en que hemos llegado a una instancia que creo que ya lamentablemente no tenemos retorno y hemos decidido irnos de la mesa que conduce el intendente Petrecca”, aseguró Adaro.

Si bien continúan dentro del Frente Juntos por el Cambio, el dirigente dijo: “Vamos a apoyar a María Eugenia Vidal y a Salvador en la provincia, vamos a apoyar a Mauricio Macri y a Miguel Ángel Pichetto, pero en Junín no lo vamos a apoyar a Petrecca y digo esto porque escucho al intendente decir que nos hemos ido del espacio por ansiosos y que ha sido una decisión personal y creo que no tiene que ver ni con la ansiedad ni con una decisión personal”.

Entre otras cosas, Adaro reclamó la “falta de inclusión de nuestro espacio en una coalición de gobierno, las propuestas puestas sobre la mesa.Hemos sentido que el intendente no ha abierto los teléfonos”.