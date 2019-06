“Hay mucho malestar social”, manifestó Marcelo Giecco

El partido “Nuevo Más” dio a conocer la lista que competirá el 11 de agosto en las PASO, que integra Marcelo Giecco como pre candidato a intendente.

En diálogo con TeleJunín, Giecco se refirió a la situación actual, las propuestas de campaña y la lista que conforma.

“Hay mucha bronca, mucho malhumor social, la gente cómo discute, las caras, la situación económica que golpea los bolsillos de los trabajadores desde hace bastante tiempo, no de este año solamente”, expresó.

“Personalmente, pienso que es mejor intentar cambiar las cosas que quedarse solamente en la bronca. De ahí mi partido me ha ofrecido encabezar la lista en la ciudad y he aceptado. Presentamos lista en 40 de las ciudades de la provincia y 12 provincias de la nación, con la particularidad de que nuestra candidata a presidente, Manuela Castañeira es la única precandidata mujer de todas las fórmulas presidenciales”.

Respecto de las diferencias con el resto de la izquierda, Giecco indicó: “Lamentablemente no se ha podido dar la unidad, es un reclamo de trabajadores, de sectores populares. Le propusimos a Nicolás del Caño ir a las Paso y que cada frente y partido tuviera la representación en esas Paso en función de un programa común, la distribución de las candidaturas. Lamentablemente Del Caño no accedió y nos vimos obligados a ir en listas separadas”.

Las propuestas

Para Giecco, “los problemas que tienen los trabajadores y los ciudadanos de Junín no son distintos de los que pasan en la nación”.

“La desocupación, la subocupación. Recientemente hemos visto en el centro colas de más de una cuadra por un puesto de trabajo, el trabajo precario, los tarifazos, la inflación que come el salario, son problemas de Junín y de todo el país.En ese sentido nosotros vamos a poner muy fuerte la cuestión de que sin la ruptura con el Fondo Monetario es imposible cambiar esta situación”, remarcó.

Según Giecco, “el Fondo en este momento que no le tenemos que devolver la plata dirige el Ministerio de Economía y el Banco Central desde Washington, nada se puede hacer sin su autorización.Qué va a pasar dentro de dos años cuando encima haya que devolverle la plata y esto llevado a Junín y todas las provincias y municipios”, ya que “Junín no escapa a la particularidad de que los municipios dependen del dinero que les mande la provincia y la nación”.

Aseguró que “más de la mitad de los recursos que tiene la municipalidad de Junín son por transferencia de la nación y la provincia o por coparticipación de impuestos. Esa es una limitación por la cual no podemos decir ‘yo voy a hacer tal o cual cosa’, sería irresponsable sin que cambiara la situación económica nacional”.

Asimismo aseguró que pondrán el eje “en el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, también la cuestión de la violencia de género”

La lista

“A nivel de la cuarta sección electoral la lista la encabeza Luis Donadío que fue candidato a secretario general de la CTA nacional, es un trabajador judicial de Chivilcoy”, explicó Giecco.

“En la ciudad de Junín, en los primeros puestos de concejales está Andrea López, una trabajadora judicial, Manuel Manzano, un trabajador bancario y a nivel de consejeros escolares Victoria Blasco que es una estudiante universitaria”.