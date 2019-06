Se llevó a cabo un "Frazadazo" en Junín

Los maestros nucleados en Suteba denunciaron ayer falta de gas y estufas, y de cupos en Comedores Escolares, e informaron que las escuelas reciben un monto de apenas 24 pesos por alumno, lo que consideran insuficiente "para garantizar la buena alimentación".

"Hoy miles de chicos no tienen ni calefacción ni comedores escolares. Realizamos un pequeño relevamiento y en solamente 20 distritos hay 417 escuelas afectadas, lo que perjudica a más de 200.000 alumnos. Los Frazadazos convocados por los estudiantes son una muestra clara de lo que están atravesando", denunció el secretario de Suteba, Roberto Baradel.



En nuestra ciudad se realizó ayer un “frazadazo”, en la explanada de la escuela ex Normal, para visibilizar las instituciones que aún no cuentan con calefacción.

Francina Sierra, secretaria de Suteba destacó que con los reclamos llegaron algunas respuestas pero “aún quedan 1500 alumnos que no están calefaccionados. Y otro tanto cuyas escuelas carece de agua potable”.

Sierra indicó que las escuelas sin gas “son la Escuela Técnica N°1, la Técnica N°2, el CFI y el edificio de la escuela ex Normal, solo que tiene gas en un ala y falta el otro ala que brindaría calefacción a un gran número de estudiantes”.