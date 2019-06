El FR cuestionó la escasez de vacunas contra la meningitis

Luego de que se confirmara que efectivamente existe una “discontinuidad en la entrega de dosis” por parte del Ministerio de Salud, el concejal del Frente Renovador Hugo Talani manifestó “frustración” con respecto a la situación.

A raíz de que se diera a conocer el fin de semana, el caso de una pequeña que contrajo meningitis, si bien luego se conoció que no es por meningococo, se generaron cuestionamientos respecto de la falta de vacunas contra dicha enfermedad, por lo cual el secretario de Salud explicó a este medio que “ha habido discontinuidad” en la entrega de dosis.

El Frente Renovador, en un comunicado, reclamó sobre la situación.

"Hace meses que venimos advirtiendo sobre la falta de vacunas y pidiéndole al intendente Petrecca que intervenga y gestione las dosis necesarias para los niños de la ciudad. Pero hasta ahora no hay ninguna respuesta por parte del municipio. En cuestiones de salud no hay excusas, hay que tener la capacidad de adelantarse y prevenir. El calendario de vacunación debe ser una prioridad indiscutible", aseguró el concejal.

Además, Talani, que también es médico pediatra agregó que "el faltante de la vacuna Menveo, que es la vacuna antimeningocócica pone en riesgo la salud de los más chiquitos. También hay falta de la Triple Bacteriana que está siendo restringida para los chicos de 11 años" y agregó: "Algo que es tan importante como el calendario de vacunación está fallando, se desfinanció el Instituto Maiztegui en Pergamino, que era el productor número uno para la vacuna contra la fiebre hemorrágica que hoy no se fabrica más y nuestra zona es endémica en esto. También hay restricciones en la vacunación por la rabia humana, ya que se les dificulta a las personas que sufren mordeduras de animales", aseguró el concejal meonista.

Por último Talani expresó que "nos genera mucha preocupación que hacemos los reclamos, presentamos los pedidos de informes, lo manifestamos públicamente y se sigue subestimando la situación. No podemos esperar a que ocurra una desgracia para reaccionar. La salud pública no funciona así”.

Discontinuidades

Carlos Lombardi, responsable del área de Salud confirmó a Democracia que “es cierto que es una vacuna, tanto la Memveo como algunas otras vacunas que desde hace un tiempo no tenemos una continuidad absoluta. Esto tiene que ver con la provisión que hace el Ministerio de Salud de la Nación, primero al Ministerio de Salud de la Provincia y luego a los distintos municipios”.

“Ha habido algunas discontinuidades que han hecho que algunos esquemas de vacunación se hayan atrasado pero se siguieron mandando. No es que se terminó de proveer la vacuna absolutamente. Cada tanto entregan una cantidad de dosis, nos alcanza para ir cubriendo el déficit previo. Pero se siguen recibiendo”, detalló.

Actualmente aseguró que “en la unidad sanitaria N°7 de Eusebio Marcilla y N°4 de Emilio Mitre tienen vacunas de Menveo”.