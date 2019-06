El FR cuestionó la falta de vacunas contra la meningitis

El Concejal del Frente Renovador Hugo Talani manifestó su "frustración con respecto a la falta de vacunas" en la ciudad y cuestionó "la insensibilidad del gobierno municipal".

Talani manifestó que "hace meses que venimos advirtiendo sobre la falta de vacunas y pidiéndole al intendente Petrecca que intervenga y gestione las dosis necesarias para los niños de la ciudad. Pero hasta ahora no hay ninguna respuesta por parte del municipio. En cuestiones de salud no hay excusas, hay que tener la capacidad de adelantarse y prevenir. El calendario de vacunación debe ser una prioridad indiscutible".

Además, el concejal que también es médico pediatra agregó que "la faltante de la vacuna Menveo, que es la vacuna antimeningocócica pone en riesgo la salud de los más chiquitos. También hay falta de la Triple Bacteriana que está siendo restringida para los chicos de 11 años".

"Algo que es tan importante como el calendario de vacunación está fallando, se desfinanció el Instituto Maiztegui en Pergamino, que era el productor número uno para la vacuna contra la fiebre hemorrágica que hoy no se fabrica más y nuestra zona es endémica en esto. También hay restricciones en la vacunación por la rabia humana, ya que se les dificulta a las personas que sufren mordeduras de animales", aseguró el concejal meonista.

Para terminar, Talani expresó que "nos genera mucha preocupación que hacemos los reclamos, presentamos los pedidos de informes, lo manifestamos públicamente y se sigue subestimando la situación. No podemos esperar a que ocurra una desgracia para reaccionar. La salud pública no funciona así”.