Por unanimidad, el Concejo expresó su preocupación por el cierre de la Coottaj

El Concejo Deliberante aprobó ayer un proyecto de comunicación expresando su preocupación por el cese de actividades de la Cooperativa de Trabajo Talleres Junín (Coottaj), instando a iniciar gestiones ante la empresa Belgrano Cargas Logística S.A. y la empresa SOUCE, para la reactivación laboral de la cooperativa.

Asimismo se propuso la activación de gestiones ante la gobernadora Vidal y el ministro de Transporte, para que la Coottaj no cierre.

La iniciativa del bloque Unidad Ciudadana tuvo la adhesión de los otros bloques y fue aprobada por unanimidad en la primera sesión ordinaria del 2019, que se llevó a cabo en el renovado Salón Rojo.

Al respecto Lautaro Mazzutti (Peronismo Juninense) señaló que se debe tener en cuenta que de la cooperativa dependen laboralmente 50 familias y que la empresa cerró para no generar gastos de energía, por lo cual es urgente la reactivación.

Maximiliano Berestein (Frente Renovador) manifestó que no es la primera vez que la Coottaj tenía inconvenientes para su continuidad laboral, pero que actualmente en Junín no había un liderazgo local para gestionar cuando se presentaban estas cuestiones.

A todo esto, Marcelo García (Cambiemos) recordó que el intendente Petrecca ya hizo gestiones por la cooperativa, pero que la preocupación no dejaba de ser una constante.





El Banco Rojo

En la sesión de la víspera también se aprobó por unanimidad la colocación en un espacio público un Banco rojo, con la inscripción “En memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas”.

Si bien esta iniciativa tuvo el acuerdo de todos los bloques, Olga Prieto (Unidad Ciudadana) señaló la desarticulación de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 6 que atendía casos de violencia de género, por lo cual consideró que en Junín más allá de iniciativas como la del Banco Rojo, hacían falta “políticas públicas concretas”.

Asimismo mencionó los reclamos por la falta de datos estadísticos oficiales (desde las fiscalías y de la Comisaría de la Mujer) respecto a estos casos, datos que servían para gestionar e implementar políticas públicas correspondientes.

Habló de una “asignatura pendiente” y consideró que no estaban dimensionadas las múltiples violencias que afectaban a las mujeres”, como por ejemplo la trata de personas, la del ámbito laboral y familiar.

“Apoyamos el símbolo del banco rojo pero señalamos que al Ejecutivo le faltan hacer políticas públicas.

Por su parte Berestein dijo que había deficiencias en la atención de la mujer cuando era víctima, en tanto que Victoria Muffarotto (Unidad Ciudadana) recordó que había un proyecto ya presentado por su bloque para la puesta en marcha del Observatorio de Violencia de Género.

Juan Tolosa Rossini, desde el bloque de Cambiemos, recordó que el Ejecutivo municipal efectivamente estaba abocado a poner en marcha el Hogar de Protección Integral para víctimas de violencia.

Tema dominial

El Concejo Deliberante de Junín abordó una resolución referente a la convalidación del Decreto de Necesidad y Urgencia de “Extinción de dominio y Repatriación de Bienes”, la cual fue aprobada por los ediles de Cambiemos y Andrés Rosa, del unibloque Compromiso por Junín.

Los bloques Unidad Ciudadana, Frente Renovador y Peronismo juninense votaron en contra. Como hubo empate (10 a 10) desempató el voto doble del presidente del cuerpo, Gabriel D’Andrea (Cambiemos).

Al respecto, el edil García señaló que seguir dilatando este tema causaba perjuicio a todos los argentinos.

Carolina Echeverría (Frente Renovador) opinó que con esta iniciativa se afectaba el “debido proceso” que merecían todas las causas.

“Si no hay una sentencia firme que condene a las personas, no se puede expropiar bienes- manifestó- .Comprendo la necesidad pero no la urgencia”.

Por su parte Mazzutti acusó al decreto presidencial de estar viciado de “ilegalidad” y que no había ningún tipo de urgencia, desde el punto de vista de la Constitución nacional.

“Se viola el debido proceso y el principio de inocencia”, afirmó.

Cristina Cavallo (Cambiemos) se mostró de acuerdo con el Decreto, puesto que lo consideraba una “herramienta para recuperar fondos habidos de una manera ilegal” y que había una “demanda social” de recuperar lo saqueado en el país sin esperar “plazos tan largos”, puesto que al llegar a sentencia firme se producía un desfasaje .

Desde el Frente Renovador, Maximiliano Berestein consideró que la discusión que transcurría ayer en el Concejo en realidad debía darse en la Cámara de Diputado y en la Cámara de Senadores de la Nación.

Rodolfo Bertone, de Unidad Ciudadana recordó que había sido el mismo presidente Mauricio Macri quien había admitido que su padre, Franco, había actuado ilícitamente en su relación empresarial con el Estado Argentino, lo cual esto podría ser tenido en cuenta si se aplicaba este decreto.

Por unanimidad

Los despachos de comisión que fueron aprobados por unanimidad son:

- Modificación titularidad de terreno Circ. XV-Sec. K – Ch1- Mz 1AP-Parcela 26 – Cuadrante Noroeste.

- Contrato con Empresa Grupo Servicios Junín S.A. referido al comodato en edificio del Centro Integrador Comunitario.

- Cambio de titularidad de vivienda Nro. 1 del B° Autoconstrucción – 10 Viviendas en Agustina.

- Contrato de locación de inmueble ubicado en calle España 37, destinado al funcionamiento de dependencias municipales.

- Convenio para financiación, ejecución obra edificio de Control y Monitoreo, de esta ciudad.

- Convenio de colaboración para uso de instalaciones de la Planta Verificadora Técnica Vehicular.

- Aprobación cesión de terreno por parte de Eugenio y Julio Herra, para obra de ensanche de calle Cervantes, de esta ciudad.

- Concesión, explotación comercial de panadería, confitería y bar en el paseo de compras Camino de los Navegantes en P.N.L.G.

- Contrato de locación de inmueble destinado al funcionamiento del Destacamento Policial en Paraje “La Agraria”, de este Partido.

- Solicitando al Departamento Ejecutivo y a Karina Sánchez, directora de Discapacidad informen sobre la creación de una nueva Junta Evaluadora de Discapacidad.

- Modificación art. 20° de la Ordenanza Impositiva N° 7491.

- Redeterminación de precio a Ashira- Lic. Púb. 13/12- Contrato de Higiene Urbana.

- Condonación de tasas a favor de Cáritas San Francisco de Asís.

- Licitación de franjas adyacentes a R. Pcial. 65 (Tramo Junín-Tiburcio y Junín-Baigorrita).

- Provisión de materiales eléctricos para alumbrado público.

- Solicitud al D.E. informen e intercedan respecto de los puntos de venta del derecho de estacionamiento medido.

- Solicitud al D.E. desmalezamiento de predio ubicado en calle Ordiales entre Borchex y Discépolo, de esta ciudad.

- Afectación a uso público con destino a plaza fracción de terreno ubicada en B° Villa del Parque, entre calle Tupungato, Los Zorzales, Nihuil y Pioneros, de esta ciudad.

- Solicitud al D.E. destinar un tereno en el B° Pueblo Nuevo para construcción de la E.E.S. N° 22.

- Aprobación convenio con la Sociedad de Fomento del barrio 11 de Julio para Jardín Maternal “Monigote”, de esta ciudad.

- Solicitud al D.E. informe sobre actividades y campañas referidas a Hantavirus.

- Colocación en un Espacio Público de nuestra ciudad de un Banco Rojo con la Inscripción “En memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían Amarlas”.