Sin trabajo y paralizada, la Coottaj atraviesa su peor momento en 25 años de actividad

Con más de 25 años de vida y tras haber sobrevivido a la década de 1990 -cuando los ferrocarriles fueron privatizados y desmantelados- actualmente la Cooperativa de Trabajo Talleres de Junín (Coottaj) atraviesa su peor momento histórico debido a la falta de trabajo.

De hecho, debieron suspender a los empleados para ahorrar costos fijos -como el seguro y la electricidad- y solo mantienen una guardia. ¿La explicación que dan desde la Coottaj? Denuncian falta de gestiones políticas para acceder a realizar trabajos.

Pese a la importancia estratégica de la única cooperativa ferroviaria activa dentro de la Argentina, que se encarga del mantenimiento y la reparación del material rodante de los trenes, el lunes no abrirá sus puertas y los socios dejarán de prestar labores “hasta que aparezca material rodante”, según explicó a Democracia el presidente de la cooperativa, Pedro Rodríguez.

Ante el reclamo por falta de decisiones políticas, Rodríguez afirmó que no hay infraestructura ferroviaria para restaurar o reparar por lo que se “paralizará el trabajo y dejará de funcionar el taller. Esperemos que sea por poco y tiempo y no de manera definitiva”.

Y amplió: "Más allá de la alegría que genera que el sector ferroviario no se muera a nivel nacional, en lo local hay graves falencias, ya que tenemos un taller funcionando hace 25 años, que nos costó un gran trabajo mantenerlo abierto desde la década de 1990".

“Falta un acuerdo político”

"Acá en Junín siguen faltando las decisiones políticas. Este gobierno no nos ha dado las satisfacciones que nosotros queríamos, por falta de gestiones. Si bien hoy la postura de los que dan trabajo es distinta, apuntando a las licitaciones, que no lo veo mal, puedo asegurar que hay licitaciones en que no podemos participar porque se precisa un capital que nosotros no tenemos", explicó.

"De ahí parte la postura de poder apuntar a un acuerdo político, sin que te regalen nada, simplemente para que nos den trabajo. Hoy la cooperativa está pasando un triste momento, los muchachos no pudieron cobrar, ya que estamos atrasados en pagos y falta trabajo, que es lo fundamental. Si tuviéramos trabajo continuo, esta situación la podríamos sobrellevar", expresó.

“Más allá del apoyo de algunos concejales, no se acercó nadie y nadie nos llamó. El lunes seguiremos con las negociaciones, pero hasta ahora no hay nada. Simplemente el apoyo de los muchachos de la cooperativa, quienes están dispuestos a seguir peleando”, remarcó.

“El taller del Belgrano Cargas de Junín, que ellos lo llaman una estación de servicio, está funcionando”, aclaró Rodríguez.

Según la empresa estatal Trenes Argentinos, hoy en el país se están realizando inversiones en nuevos vagones, locomotoras e infraestructura para continuar reactivando el sector de carga y de pasajeros, como por ejemplo los más de 500 kilómetros de vías en el Belgrano, donde creció el transporte de granos.

Adaro: “No hay muchos talleres en el país”

En este contexto, el dirigente ferroviario Sergio Adaro, presidente del Partido Fe, afirmó a Democracia: “Me preocupa la indiferencia hacia una industria ferroviaria única y en extinción. No hay muchos talleres en el país que puedan realizar los trabajos que ahí se hacen. Además de la pérdida de la escuela que esto significa para el sistema”.

Y agregó: “No entiendo, y no puedo aceptar estas políticas que emergen del Ministerio de Transporte que comanda Guillermo Dietrich. Hay una decisión política absolutamente nacional que hace que esto no se pueda revertir”, cuestionó.

Mechita, la contracara

En contraposición a lo que sucede en Junín, en Bragado, por donde atraviesa el ramal Sarmiento, a fines de febrero el presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, Guillermo Fiad, mantuvo una reunión con el CEO del Grupo Transmash holding de Rusia, Oleg Domskiy quien presentó un proyecto para ampliar el Taller de Mechita y comenzar a fabricar material rodante.

Cabe recordar que la filial TMH Argentina, de la empresa rusa, el año pasado realizó una inversión para reactivar ese previo ferroviario en la localidad perteneciente al partido de Bragado donde hoy ya realizan reparaciones integrales y mantenimiento de locomotoras, vagones y bogies.

Con la idea surgida este año, los rusos buscan expandir el mercado para empezar a fabricar los trenes y sumar valor agregado en el país, como sucede en Córdoba donde la firma Materfer produce todo tipo de elementos ferroviarios y coches motores principalmente, incursionando también en la construcción de usinas móviles de generación eléctrica.

"Me reuní con Domskiy de la TMH. Quieren ampliar los galpones con otra inversión histórica para producir material rodante en Argentina", manifestó Fiad.

Por su parte, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, dijo: "El Taller Mechita es fundamental para el desarrollo de nuestros trenes, pero estaba inactivo desde 2011. Hoy es un orgullo ver cómo se trabaja en 24 locomotoras y 160 vagones de la línea San Martín gracias a una inversión para hacerlo a nuevo y reactivarlo como polo ferroviario".

"Lo que sucede en Mechita me parece bueno, hay una buena gestión política cosa que nosotros lamentablemente no tenemos ni tuvimos nunca en la ciudad a favor del taller ferroviario. Esperemos seguir trabajando y si esto no cambia a corto plazo, no lo vamos a poder hacer", confirmó el presidente de la Coottaj.

En esa localidad, el año pasado se reparó el puente Mechita sobre el Río salado que había sido destruido en la inundación de 2015, por lo que los cargueros de la empresa Ferro Expreso volvían a cruzar por el corazón de la Provincia hasta La Pampa.

Aun resta la vuelta del tren de pasajeros, que actualmente continúa prestando un servicio limitado entre las estaciones Once y Chivilcoy.





Tecnicatura en Mantenimiento

El intendente de Bragado, Vicente Gatica y el rector de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (Unnoba), Guillermo Tamarit, firmaron un convenio para que se dicte en esa ciudad la Tecnicatura en Mantenimiento Ferroviario en el Centro Regional Universitario de Bragado (Crub).

El objetivo de la carrera, que dura dos años, es la formación de personas capacitadas para colaborar en la realización de toda clase de tareas de supervisión y operación de programas y acciones de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo.

"La idea nos tiene muy entusiasmados y con expectativas crecientes. Tenemos que cambiar el paradigma que tenemos en el distrito y eso se hace con trabajo genuino y de calidad", manifestó el jefe comunal.

Además, la tecnicatura plantea la apoyatura en áreas conexas del rubro del transporte ferroviario, relacionadas con la gestión de la calidad, higiene y seguridad, laboratorio y/o talleres constructivos, de instrumentos, de armado, de instalación de repartición y de servicios.

Impulsados por la instalación de TMH en Mechita, por su parte, Tamarit sostuvo que la tecnicatura "tiene el valor de poder expresar de mejor manera cuál es la fórmula en que la Unnoba y el municipio pueden trabajar con el sector privado".