Anuncio de Trenes Argentinos

A través de un comunicado oficial, la empresa Trenes Argentinos Cargas aseguró: “Fomentamos la industria nacional manteniendo y ampliando la base de proveedores y talleres externos, tal es el ejemplo de la Coottaj. Desde 2015, la cooperativa ha trabajado en la reparación de 30 vagones carboneros y cerealeros por un monto total de $ 21 millones, acompañando al crecimiento de la línea San Martín”.

Y agregaron: “Actualmente, en lo que respecta al período 2019, se está procesando la ampliación de la última orden de compra en curso por la reparación de dos vagones más por $ 900.000”. “Además, participaron en tres procesos donde no tuvieron la mejor oferta y la adjudicación fue, según lo que establece el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, al proveedor con el precio más competitivo”, afirmaron.

Pedro Rodríguez, presidente de la Coottaj, afirmó: “Perfecto, les llegó el mensaje, con algunos detalles erróneos, no es desde 2015, la cuenta se empieza antes, y fueron 21 carboneros; no todos durante esta gestión”.