Desde el área de Medio Ambiente del Gobierno de Junín se lleva a cabo esta importante campaña de recolección de residuos informáticos. Perla Casella, titular de la cartera de Medio Ambiente municipal, recordó que "hasta el próximo viernes continuamos con esta campaña de recolección de residuos informáticos, que comenzó éste lunes y ya muchos vecinos se acercaron hasta el complejo polideportivo Beto Mesa para dejar sus residuos. Es la cuarta campaña y como siempre decimos es un éxito, porque estos residuos muchas veces terminan ocupando lugar en el relleno sanitario o bien, son desechados en lugares no permitidos".

"En este caso, el programa que llevamos adelante junto al Servicio Penitenciario Bonaerense, implica que, estos residuos van a la Unidad Penitenciaria, donde internos que ya fueron capacitados, los revisen, en el caso que se puedan reparar se reparan, para luego ser donados a distintas instituciones de la ciudad y si no, se desarman, los componentes reciclables se reciclan y los materiales peligrosos, con el dinero de lo reciclable, son tratados como corresponde", explicó.

Por otro lado, Casella remarcó que "esta iniciativa es llevada a cabo con la colaboración de la firma Bringeri Max, en el marco de nuestro programa de Responsabilidad Social Empresaria" y recordó que "la campaña continúa hasta el viernes 29 de marzo, donde los vecinos en el horario de 8 a 14 hs pueden acercarse a Primera Junta 670, donde está el Beto Mesa"

Para finalizar, la funcionaria indicó que "cuando hablamos de residuos electrónicos, hablamos de computadoras, teclados, mousses, televisores, etc., pero no línea blanca, como heladeras, microondas cocinas".