Petrecca confirmó el regreso de los colectivos a partir del 1° de abril

El jefe comunal de Junín, Pablo Petrecca, abrió esta noche el período legislativo 2019, en un Salón Rojo completamente remodelado, y confirmó que a partir del 1° de abril se concretará el regreso del servicio de transporte público.

En sus primeras palabras, del jefe comunal afirmó que caminó “cada barrio, cada rincón de la ciudad y cada pueblo. Hicimos un camino juntos, trabajando mano a mano con cada sociedad de Fomento, con la Federación y todas las instituciones referentes de nuestra ciudad. De esto, tenemos que estar orgullosos”.

Reconoció que “las dificultades fueron numerosas pero el servicio al prójimo es la más grande de las satisfacciones, personal y social; y más aún cuando el crecimiento de la ciudad y el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos, en especial de aquellos que más les cuesta, se ve, se escucha, se siente”. También aseguró que “hace tres años comenzamos a darle a Junín el lugar que merecía. Comenzamos por lo básico, por cuestiones que deberían haber estado resueltas, pero que nadie había hecho, o nadie quiso hacer”.

Manejo responsable de los fondos públicos

Sobre esta cuestión, el Intendente Petrecca dijo que “estas acciones se pueden realizar solo si tenemos un municipio ordenado, económica y financieramente. Por esto, desde el comienzo, trabajamos incansablemente para poder revertir y acomodar los desequilibrios que nos encontramos al ingresar a la gestión. Hoy, el municipio toma deuda sólo por inversión en capital y ya no más para los gastos corrientes y pago de sueldos. Prometimos cambiar, cambiar la política, cambiar para siempre. Cambiar realidades que vivimos durante décadas”.

Pablo Petrecca indicó que todo su equipo de gobierno vive “la gestión para hacer lo que hay que hacer, a trabajar para mejorar cada día la calidad de vida de nuestros vecinos. A gestionar con honestidad, sinceridad y a cumplir con la palabra empeñada. Y siempre diciendo la verdad, aunque esa verdad a veces nos duela”.

Reconociendo una situación difícil desde lo económico en el país, el Intendente de Junín recordó que “nuevamente este año, hemos decidido aumentar un 50% el presupuesto destinado a Desarrollo Social, porque debemos seguir estando cerca, acompañando a quienes más lo necesitan. Asistimos a más de 1200 familias, en forma directa e integral, con todos los recursos del estado a su disposición.

Señaló que, ese acompañamiento, también se hace “a las Pymes y comercios, implementando distintos programas de acompañamiento, como el de “Asistencia a Pymes” que, desde Julio del año pasado, prevé descuentos y exenciones del 100% de la tasa de seguridad e higiene. O el programa “Precios Locales”, que hoy ya funciona para los útiles escolares y en los próximos días se implementara para la canasta alimentaria”.

El Jefe del Gobierno de Junín, aseguró: “Porque entendemos que, a pesar de las dificultades, estamos en el camino correcto. Porque cambiar la matriz de los últimos 70 años en el país, no será sencillo. Porque los cambios que se están llevando adelante son desde los cimientos, son estructurales, son los que cuestan, pero que valen la pena. Quiere decir que lo que estamos haciendo es importante, es de verdad y es para siempre. Son las bases que nos permiten pararnos con firmeza y construir el futuro. La base del país que queremos disfrutar todos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos”.

El valor de la palabra

En este sentido, Petrecca dijo: “Hemos logrado y avanzado muchos de los objetivos que nos planteamos. Pero no todos presentan la misma complejidad ni requieren la misma cantidad de gestiones para poder alcanzarlos. Pero, tal como lo prometimos, cumpliremos con cada uno de ellos. Porque las palabras son importantes, pero los hechos son imprescindibles y hablan por sí solos. Obras, hechos. Hechos que se traducen en obras. Obras y avances en los barrios de la ciudad y los pueblos que se pueden llevar adelante, porque existe diálogo y trabajo en equipo con los referentes barriales, los fomentistas”.

La continuidad del discurso del Intendente Pablo Petrecca se dio con un repaso de las obras más importantes proyectadas, ejecutadas y en ejecución. “Como el Desagüe Pluvial Norte, que debería haberse realizado hace 40 años. Antes, a medida que la ciudad crecía. Pero como es una obra que no se ve, quizás no despertó el interés de quienes gobernaban”, dijo.

En este sentido, el Intendente de Junín sostuvo que “los desagües son prioritarios, porque nos permiten hacer otras obras después, por eso también construimos un desagüe en el Cuadrante Noroeste, en el otro extremo de la ciudad, para que también los vecinos de los barrios San Jorge y Progreso puedan vivir más tranquilos. Y más tranquilos también estarán los vecinos de Roca, porque a pesar de que no son pocas las complicaciones técnicas, también estamos trabajando en sus desagües”.

Continuando con el repaso de obras, Petrecca afirmó que “las agua y cloaca son prioritarias, solo los que no la tienen conocen las dificultades que genera el no contar con algo tan básico como abrir la canilla y que salga agua potable. Sólo los que no la tienen saben lo que significa no tener conectada una cloaca. De hacer pozos y más pozos, hasta que el terreno dice basta. Es un sufrimiento, es un agotamiento. Por esto es que planeamos llegar al 100% del casco urbano con red de cloaca y agua. Para que nadie tenga que sufrir por la falta de estos servicios básicos".

Este año avanzaremos en los barrios que aún nos restan. Algunos cuestionan las obras, otros parece que no las ven. Será porque no recorren la ciudad”, dijo, e invitó a los que dudan a que “les preguntan a las 70 familias de la Celeste si la obra de cloacas en su barrio no es importante, o a los vecinos del barrio Martín de Güemes, donde hicimos 44 cuadras de red cloacal, cuando en el pasado se les dijo que no era técnicamente posible hacer la obra. Ellos, ya dejaron de pagar todos los meses el camión atmosférico. O a los vecinos de Ricardo Rojas, Emilio Mitre, La Merced y Los Almendros, que no podían creer cuando las máquinas estaban en su sector llevado obras de cloacas”.

Continuando con la importancia de las obras, el Jefe del Gobierno de Junín recordó que “por ese motivo, decidimos hacer en tres años, más asfalto y cordón cuneta que en los últimos 12. Integramos barrios, generamos nuevos accesos como Alvear y Bauman, y transformamos calles de tierra en calles de asfalto, o en mejorado y cordón cuneta. Hicimos 275 cuadras; en los barrios, Emilio Mitre, Capilla de Loreto, Norte, San Cayetano, Villa del Carmen, San Francisco, Los Almendros, y también en los pueblos Tiburcio, Agustina, Saforcada, y Roca”.

“Pero falta, Junín tiene todavía más del 50% de calles de tierra, así que seguiremos transformando cuadras durante este año, como ya anunciamos avanzaremos en los barrios Almirante Brown, en La Celeste y también en Morse. Los juninenses necesitábamos este cambio, animarnos a apostar por algo nuevo, y así lo hicimos", señaló.

En ese punto, Pablo Petrecca aprovechó para agradecer "a la Gobernadora María Eugenia Vidal. Gracias Presidente, Mauricio Macri. Ustedes, no castigaron a los juninenses. Al contrario, pusieron a nuestra ciudad en lo más alto, en el lugar que se merece. Como lo hicimos transformando el basural más grande de la provincia en un relleno sanitario. Una labor, que nos permitió ordenar el caos, sanear el lugar y seguir trabajando en su mantenimiento, aunque pocos lo sepan o vean”.

“Y como no hablar de la gran obra. Aquella que será un antes y un después para nuestra ciudad. La autopista de la ruta 7. Ahora sí, concretada. Se planificó hace 50 años y en el 2007 se prometió, aunque algunos prefieran olvidar aquella foto, en tan solo 1200 días la planificamos, la prometimos y la estamos haciendo”, dijo en alusión a la obra de la autopista en la ruta 7.

Acá, el Intendente aseguró que “el Presidente Mauricio Macri, no solo me escuchó a mí, los escuchó a cada uno de ustedes, a los auto-convocados, a los fomentistas, a los familiares que lamentablemente perdieron a sus seres queridos. Nosotros lo dijimos, y lo hicimos. Por esto somos pasado, somos presente y somos futuro”.

Nuevamente, el jefe comunal aseguró que “cada obra planeada y finalizada permitió solucionar un problema concreto. Algunas fueron pensadas para hacer una ciudad más productiva. Otras obras, se hicieron con el objetivo de integrar a los barrios más alejados, para que todos tengamos las mismas oportunidades, sumando políticas sociales y una fuerte inversión en el desarrollo de cada vecino” y recordó que el asentamiento conocido como Los Perejiles, "que tantas veces fue noticia y que tantas veces fue usado políticamente, ya no existe”.

Pablo Petrecca aseguró que a su gestión “no le da lo mismo el sufrimiento del otro. No nos dan lo mismo, las lágrimas de Verónica que me contaba ya en su nueva casa, la emoción de saber que ahora no tendrá que levantar a sus hijos en medio de la noche, cuando escuchen los truenos. Para nosotros el otro, es prioridad. Y trabajamos para todos, sin mirar el color político, sin punteros, y sin pedir nada a cambio por lo que hacemos. Por esto decidimos entregar las ayudas sociales, en conjunto con Instituciones reconocidas de la comunidad. Hoy no hay que votar a nadie para recibir una ayuda de la municipalidad. Eso también cambió”.

“Trabajar con transparencia y administrar los fondos públicos con responsabilidad.” Esta fue la frase utilizada por Pablo Petrecca para asegurar que ese debe “ser el principio rector de cualquier administración pública, porque el dinero que se administra no pertenece a un gobierno, ni a un partido político, sino a cada uno de los vecinos que, con mucho esfuerzo, realiza sus aportes mediante tasas y contribuciones. Y los resultados, marcan la diferencia entre quienes entendemos y respetamos este concepto y quienes no lo hacen. Por una sencilla razón, los Políticos somos lo que somos como seres humanos. Las acciones son el resultado del pensamiento. El pensamiento es el resultado de los sentimientos. Y los sentimientos son el resultado de los valores. Valores que se aprendieron en casa. Valores que nos enseñaron nuestros padres”.

Sobre esta cuestión el Jefe del Gobierno de Junín afirmó que “hoy el dinero de los vecinos se ve en cada obra. Se ve en la ampliación de servicios. Se ve en las mejoras salariales del personal municipal. Se ve en cada avance” y recordó que “ya no se destina más, a las campañas políticas. A subsidios a los punteros. O a combustible para llevar gente a votar. Tampoco se ve en Diarios o folletos que financien campañas políticas. Y mucho menos para comprar whisky, habanos o electrodomésticos, como se hizo en el pasado”.

El 1 de abril los juninenses recuperarán el transporte público

“El transporte público merecerá en esta gestión un capítulo entero, un lugar especial. Siempre soñé con poder concretarlo, lo dije cuando nadie se animaba a decirlo, y lo repetí muchas veces en todos estos años, Junín necesita y se merece tener transporte público. Durante muchos años nos dijeron “no se puede”, “no le interesa a ninguna empresa de Transporte”, “no es viable”, o “no los van a usar”. Otras personas que jamás hicieron nada por lograrlo, nos decían cómo hacerlo, o nos preguntaban cuánto faltaba o nos contaban los días para ver si arrancaban. Pero quién podría creerles a esas personas que desde hace años ocupan lugares en el Estado y que no hicieron nada para lograrlo. Pero hablan. Se dedican solo a hablar”, fueron sus primeras palabras en este tema.

Pablo Petrecca agregó que “a pesar de todas las dificultades, reales y creadas, todo el equipo municipal trabajó, nos movimos, lo logramos, y cumplimos profesionalmente, para que un sueño, no sólo se transforme en proyecto, sino para que se transforme en realidad. Proyecto que desarrollamos en conjunto con los equipos del Ministerio de Transporte de Nación. Y por fin, la semana pasada llegaron a Junín, los 12 colectivos”.

“12 colectivos para Junín, Colectivos que nos integran y nos igualan, colectivos que acercaran alumnos a las escuelas, alumnos a las universidades, y nietos a la casa de sus abuelos, personal al hospital y cada vecino a sus trabajos o, por ejemplo, a visitar a sus seres queridos al Cementerio, tal como me lo pidió Gladys del Barrio 11 de Julio en su casa, en el año 2015. Gladys, llegaron los colectivos”, expresó.

Pablo Petrecca dijo: “Estoy realizando mi cuarto discurso en el HCD, reitero, sólo pasaron 1200 días del inicio de nuestra gestión, pero está será la última vez que los informe sobre pasos para que comiencen a circular los colectivos, porque en unos días, “el sueño de muchos de nosotros”, será una realidad. Ahí radica la diferencia de nuestra gestión, cuando un “sueño – proyecto” se transforma en una “realidad - presente” no hay sólo palabras”.

“Hay manos, cabeza y corazón. Hay planes, hay presupuestos, hay horas hombres sentados en un escritorio planeando, conversando, escribiendo y borrando, pensando y llegando tarde a casa. Por eso tardamos un poco más de lo esperado. Pero pronto, este sueño y este esfuerzo será realidad, como el resto de nuestros proyectos y promesas. Pronto los colectivos estarán circulando por las calles de nuestra ciudad. Pronto, muy pronto. Ese día será histórico, ese día quedará grabado en nuestras mentes y corazones”, aseguró.

Transparencia

También aseguró que “este esencial concepto no es aplicable solo a la administración anterior. También a nuestra gestión. Desde el primer minuto como intendente, manifesté que no iba ni voy a permitir ningún hecho de corrupción en mi gobierno, sin importar quién sea el funcionario involucrado”

“Hoy, todo mi gabinete y, sobre todo, la sociedad entera, sabe que el intendente no hace la vista gorda, y que denuncia personalmente a un integrante de su equipo, en caso de corrupción. Porque la transparencia no es una acción, no es una foto. Es un valor, un pilar fundamental”, agregó.

También recordó que “mientras algunos hablan de transparencia, este Intendente, sus funcionarios y los legisladores de mi equipo de trabajo ya hicieron públicas sus declaraciones juradas patrimoniales, que todos pueden ver en la web. Ver y conocer, el patrimonio de quienes administran sus fondos, algo que antes tampoco sucedía y es un derecho que llegó para quedarse. Esperamos, ansiosos, que los que aún no lo hicieron, hagan lo mismo”.

También señaló que hoy, la ciudad pasó de ser “un Junín que pasó de estar aislado, a volver a convertirse en un líder de la región. Un Junín que pasó de realizar obras que maquillaban los barrios, y que no cubrían las necesidades existentes, a realizar obras de verdad, obras de infraestructura básicas, que son el cimiento del desarrollo de cualquier ciudad. Un Junín pujante con un potencial enorme que no vamos a desaprovechar. Ustedes, decidirán este año, si quieren que este cambio continúe”.

“Estamos haciendo un cambio profundo. Un cambio que iniciamos en 2015 y será un punto de quiebre en nuestra historia, despertamos, Somos parte de la generación que entendió que somos mucho más de lo que nos dijeron que podíamos ser, somos los protagonistas, y tenemos que hacernos cargo de nuestra historia, un cambio de verdad, un cambio para siempre”, afirmó.

¿y cuando se cambia para siempre?, se preguntó Petrecca para responderse: “Se cambia para siempre cuando los carteles de sueños cumplidos, realmente se cumplen. Se cambia para siempre cuando los funcionarios no ocultan sus bienes, si no que los hacen público. Cuando se escucha a los vecinos todos los días y no cada dos años. Cuando las obras llegan a cada rincón del partido de Junín y no solo al centro. Cuando se invierte no solo en aquello que se ve, sino en los cimientos, en lo básico, en aquello que se tapa”.

Por último, Pablo Petrecca dijo que “se cambia para siempre, cuando el intendente no se hace el distraído y denuncia a la corrupción, aunque la misma esté en su entorno cercano. Se cambia para siempre cuando se invierte y se trabaja con un fuerte compromiso por la educación; mejorando la alimentación, el transporte, los accesos, la infraestructura y los contenidos”.

“Se cambia para siempre cuando dejas de pagar el atmosférico, porque ya tenes cloacas. Cuando derribas los terraplenes porque ahora hay desagües. Cuando los derechos no te los saca nadie, porque están firmados y son para siempre. Cuando recibís la escritura original que te dice que sos dueño, y no una fotocopia. Porque los cambios profundos, los que a veces duelen o nos cuestan más, son los que duran para siempre”.

Para finalizar, el Jefe del Gobierno de Junín dijo que “la Argentina cambió, la ciudad cambió, nosotros cambiamos. No hay retorno en este cambio, no hay retorno al pasado, porque sabemos y creemos que el futuro se construye así, juntos”.

“No hay retorno al pasado, porque el cambio, está en ustedes, en cada vecino que nos mira a los ojos y nos pide que no aflojemos, porque saben que esta vez; cambiamos en serio, y cambiamos para siempre”, concluyó.