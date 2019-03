Tras la apertura de sesiones, hubo elogios y críticas al discurso de Petrecca

El discurso del intendente Pablo Petrecca en la apertura de sesiones generó elogios y críticas de concejales y legisladores del oficialismo y la oposición, que expresaron sus puntos de vista en diálogo con Democracia.

Rosa: “Destaco el trabajo de Desarrollo Social”

El concejal de Cambiemos Marcelo García destacó: “Se hizo hincapié en los 1200 días y en lo que se hizo, que no fue poco. Empezar con un municipio que estaba muy mal económicamente, con una crisis económica muy grande y por la que hubo que acomodar cuentas y luego gestionar para que llegaran obras a Junín, necesarias y acompañadas del trabajo”.

“Junín ha tenido muchos avances en muchos barrios, como lo dijo el intendente. Se llegó a los pueblos con asfalto y eso no ocurría”, remarcó.

Además destacó la implementación del transporte público y también “el trabajo que se hizo en la Circunvalación donde funcionarios que venían del Kirchnerismo hablaban del mal estado y no gestionaron nada y eran gobierno nacional y provincial”, reclamó.

Por su parte, Andrés Rosa, del bloque Compromiso por Junín, destacó las obras que se realizaron en los tres años de gestión: “Son importantes y además el intendente hizo un reconocimiento de la situación económica difícil y es un hecho a destacar. También lo es la concreción del transporte público”.

Pero especialmente Rosa hizo hincapié en los trabajos sobre los asentamientos de la ciudad.

“Destaco el trabajo de desarrollo social en materia de los asentamientos. Es un tema más que importante porque hace a la ciudad más compacta, el proceso de urbanización debe ser guiado por el estado y es revolucionario esto de Los Perejiles y lo que se está haciendo en Los Totoreros y deseo que pueda seguir, junto a las áreas que acompañan y los vecinos”.

Asimismo destacó lo que depara este año en el cuerpo: “Hay tres trabajos por hacer, uno respecto de la ordenanza de habilitaciones, otro de seguridad vial y uno que ya me tiene como parte, una nueva ley de nocturnidad”.

Críticas y reclamos

El concejal Lautaro Mazzutti, de Peronismo Juninense, reclamó que en su discurso “el intendente en ningún momento habló de la gran crisis económica que está atravesando el país y de la cual nuestra ciudad y la Provincia no son ajenas”.

En esa línea continuó: “Cuando le pide disculpas a los vecinos por un trámite no hecho, en realidad lo que tiene que hacer Cambiemos en los tres estamentos de gestión es pedirle disculpas por el desastre que está haciendo, por los puestos de trabajo que se están perdiendo, por la angustia que le están haciendo pasar al vecino, por el miedo a perder el trabajo y no recuperarlo”.

Según Mazzutti, “los logros son los que venimos escuchando en todas las aperturas de sesiones y hay muchas obras que mencionó que aún están inconclusas y claro que son en beneficio de los vecinos. Pero no mucho más de lo que esperábamos. Se habla de una ciudad que no tenemos. Es un Junín triste, con comercios vacíos, locales, restaurantes, hoteles vacíos. Nos habla de otra ciudad”.

La edil y precandidata a jefa comunal de Unidad Ciudadana Victoria Muffarotto remarcó que el discurso del intendente les dejó, “una amargura bárbara”.

“Los cuatro concejales del bloque de Unidad Ciudadana estábamos con carteles porque me parece una vergüenza, contarnos que puso cuatro mesitas de madera en la laguna de Gómez, que pintó el salón de color rojo y nosotros tenemos más de 500 despidos en Junín, más de 350 comercios cerrados, más de 250 ciudadanos desconectados del gas, que ahora se viene el invierno. Un desinterés por la defensa de los tarifazos. Creo que acá el intendente está errándole al diagnóstico. El que nosotros hacemos es otro”, cuestionó.

Según Muffarotto, “los vecinos no están llegando a fin de mes, ellos no van a comer asfalto ni obra pública”

Para la referente del bloque el intendente “describió una ciudad Walt Disney”.

“Repitió los 1200 días de gestión pero en esos días no creó una sola vivienda, no gestionó una sola casa propia para una familia. Creo que como nos tiene acostumbrado Cambiemos, el discurso se basa en slogans”.

“Lo único que aplaudí con orgullo fue la fecha de regreso del transporte público porque fue una ordenanza a la cual nuestro bloque apoyó porque creemos que es un derecho de los ciudadanos”, refirió y concluyó: “Sabemos que quedan algunos meses y Unidad Ciudadana será el espacio que va a tener que reconstruir esta malaria que está dejando Cambiemos”.

Por su parte, Maximiliano Berestein, concejal por el Frente Renovador, aseguró que percibió “un intendente con mucho nervio que manifiesta las dificultades que él mismo ve para poder reelegirse como intendente, una persona que se está contraponiendo con la gestión anterior. Cae en un error, creo que los vecinos esperan lo que él propone para el futuro”.

Respecto de la transparencia de la gestión, Berestein aseguró que “este es un municipio que ha tenido dificultades para explicar cómo utiliza los fondos de la ciudad cuando a los vecinos se le han aumentado las tasas más de un 100% y no se ve en beneficios y mejoras de la calidad de vida de los vecinos de Junín”.

“Noté un discurso como pidiéndole a la gente de Junín que le crea y renueven su confianza pero yo creo que ya está rota y tendrá muchas dificultades para renovar este año”.

Juan Fiorini: “Hay mucho por concretar en estos meses”

El senador provincial por Cambiemos Juan Fiorini, presente en la apertura de sesiones, destacó el anuncio realizado por el intendente sobre la fecha de implementación del transporte público para el 1 de abril.

“Tuvimos un gran anuncio, los vecinos querían saber la fecha. Hay muchas preguntas sobre el transporte público y hoy nos llevamos lo más importante que es la fecha y a partir de ahora comenzaremos a discutir otras cuestiones porque tenemos algo concretado que se puede ver”, enfatizó.

“Eso me llevo del discurso, lo veo muy realista, contando lo que se pudo hacer en estos 1200 días de gestión y lo que viene para Junín en estos meses ya que hay mucho por concretar”, aseguró.

Fiorini destacó que sin dudas, “es un mensaje para los vecinos que contrasta lo que intentan hacer ver otros partidos políticos con lo que realmente vemos los vecinos de Junín. Reconociendo que hay una situación económica difícil pero sabiendo que la única forma de salir adelante era con las medidas que se tomaron y todo en el mensaje del intendente que nos da esperanza y hay mucho por delante”.