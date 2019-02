Giaccone: “Los bonaerenses no pueden pagar la factura de gas”

El nuevo aumento del gas motivó la propuesta de dos bloques opositores al gobierno de Cambiemos para que la Provincia pueda fijar la tarifa del servicio con un costo real, teniendo en cuenta una rentabilidad máxima para las empresas a cargo.

En este contexto, la diputada juninense del Frente Amplio Progresista, Rocío Giaccone, previo a la conferencia de prensa que brindaron conjuntamente con el bloque del Frente Renovador y la Defensoría del Pueblo, afirmó que los bonaerenses “no pueden pagar su factura” y aclaró que “como este gobierno se caracteriza por contarnos las cosas por la mitad, el aumento es del 60 por ciento y no del 30 porque se mide de año a año”.

Necesitamos discutir los marcos regulatorios y, en el caso particular del gas, que la Provincia en el Consejo Federal de Energía tiene que pensar en un fondo compensatorio y tiene que tener voz, expresó Giaccone.

“Estamos discutiendo en Audiencia Pública un aumento semestral del 30% cuando el aumento en realidad es del 60% anual. La Audiencia Pública termina convalidando lo que el presidente Macri dice que tienen que ser los aumentos. Si la tarifa se midiera por costos reales, el mayor costo de las empresas es salario (que aumentó un 28%), ¿por qué entonces la tarifa aumenta un 60%? Porque los costos que aducen las empresas están inflados, no son reales y el gobierno garantiza así a las empresas ganancias del 80%, que la pagan los trabajadores, los comerciantes y las pymes”, advirtió.

Y la legisladora añadió que “ese aumento no es porque le aumentaron los costos a las empresas sino por el descalabro económico que hay, que se traslada directamente al usuario”.

No obstante, Giaccone mencionó como una cuestión de fondo que “la provincia de Buenos Aires tenga un marco regulatorio que fije una tarifa con un costo real y con una rentabilidad máxima como hacen los países avanzados”.

“Necesitamos discutir los marcos regulatorios y, en el caso particular del gas, que la Provincia en el Consejo Federal de Energía tiene que pensar en un fondo compensatorio y tiene que tener voz”, expresó la diputada oriunda de nuestra ciudad.

“Nuestra propuesta es crear un marco regulatorio de acuerdo a los costos reales de las empresas y establecer una tasa máxima de ganancia para que las tarifas se puedan pagar. Y además vemos necesario que las provincias puedan plantear y discutir, a través del Consejo Federal de Energía, que tiene que haber un Fondo Compensador de tasas a nivel nacional”, completó.

La unidad de la oposición

Por otra parte, Giaccone pugnó por la unión del peronismo para armar un frente electoral de cara a las elecciones de este año. “Lo que necesitamos y deseamos es que se logre determinadas propuestas que solucionen los problemas que le ha generado este gobierno a los vecinos”, indicó.

“La bomba de tiempo que armó este descalabro económico va a ser muy difícil de desarmar”, enfatizó la diputada y confió en “llegar al momento de definir las candidaturas con toda la oposición en un acuerdo de ideas y de propuestas que le solucionen la vida a la gente”.