Municipales acordaron suba del 20% en dos veces

En la víspera se firmó un acuerdo salarial retroactivo a Enero 2019, entre el Sindicato de Trabajadores Municipales y la Municipalidad de Junín.

Desde dicho gremio, el secretario general Gabriel Saudan, dijo que acordaron una suba del 20 por ciento, el diez por ciento en marzo (retroactivo a enero) y el otro 10 por ciento, en junio. La cláusula gatillo en forma bimestral fue aceptada por ambas partes.

El acuerdo se firmó un día después de la asamblea de delegados y referentes del Sindicato de Empleados Municipales, realizada el lunes último.

Según lo expuesto por Saudan, trabajadores municipales decidieron aceptar la propuesta negociada en paritarias (y consensuada en asambleas anteriores) del 10% más el 10% con la cláusula de aumento automático bimestral, solo si el mismo es retroactivo al mes de enero de 2019.

Acotaron que hay otros puntos “que han sido tratados y que beneficiarán a los compañeros trabajadores”.





Municipio

Tras el acuerdo salarial entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín, se firmó la homologación del acuerdo en las oficinas del Ministerio de Trabajo.

Tanto el Ejecutivo como los dirigentes gremiales se mostraron satisfechos con el convenio alcanzado.

De la reunión, ayer participaron por el Municipio el secretario de Coordinación, Martín Beligni, el secretario de Economía, Ariel Díaz y la subsecretaria de Recursos Humanos, Lorena Linguido; mientras que, por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín, lo hizo Gabriel Saudan y demás representantes del mismo.

Sobre este acuerdo, el propio Saudan dijo que "hemos llegado a un buen acuerdo y muy similar al del año pasado” destacando que la cláusula de aumento automático se activará de manera bimestral.

“Por una cuestión de que los sueldos del mes de febrero ya están liquidados, es imposible sumarlo a eso, por lo cual recién en marzo estaremos cobrando el aumento retroactivo al mes de enero. La negociación no fue fácil ya que fueron varias reuniones, pero a través del diálogo logramos que el acuerdo sea altamente positivo", dijo

Al respecto, el secretario de Coordinación del Municipio, Martín Beligni, destacó el diálogo entre ambas partes. “Hemos aprendido que la conversación es lo más importante para llegar a los acuerdos. Son discusiones lógicas que se dan en este ámbito y también resaltamos varios puntos que logramos en conjunto con el sindicato: desde las paritarias que antes no existían, es una novedad, y el espacio que tiene el gremio, hasta que el empleado no pierda con la inflación”.

Consideró como muchos los logros que se fueron alcanzando desde el comienzo de la gestión de Petrecca, como la firma del convenio colectivo de trabajo, el pase a planta permanente de 300 empleados, la devolución del 3% de antigüedad, los premios por años trabajados antes de jubilarse, entre varias cuestiones más.

Para finalizar, el secretario municipal expresó que "también vamos a seguir trabajando durante todo el año por algunos puntos que nos pidió el sindicato y que son del día a día. Nos seguiremos sentando a la mesa de negociación para resolver diferentes cuestiones. Este acuerdo lleva tranquilidad para todo el Municipio ya que el conflicto nunca trae beneficios para nadie”.