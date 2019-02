Asumieron las nuevas autoridades en las Escuelas de la Unnoba

Ayer, en el Salón de la Democracia de la Unnoba, encabezado por el rector Guillermo Tamarit y la vicerrectora Danya Tavela, se llevó a cabo el acto de asunción del Ingeniero Oscar Spada y el Dr. Pablo Petraglia, nuevos directores de las Escuelas de Tecnología y Ciencias Económicas y Jurídicas de la Unnoba, respectivamente.

El Consejo Directivo de la Escuela de Tecnología votó en su primera reunión del 2019 al ingeniero Oscar Spada como director, quien tras ser elegido aseguró que "la educación superior está muy bien valorada por la sociedad y eso nos obliga a tener una gran responsabilidad".



Spada también aseguró : “Siento que esta es mi casa. Cuando me invitaron a participar en este proyecto recuerdo que el rector me presentó como Cacho y eso me hizo sentir parte de un grupo; acá hay gente con vocación por la educación pública”.

Spada reemplaza a Claudia Russo. También el Consejo Directivo votó al Dr. Pablo Petraglia como nuevo director de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas en reemplazo del Dr. Macelo Sena.

Ambas autoridades fueron elegidas por el lapso de cuatro años, para las dos unidades académicas.