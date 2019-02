Pablo Petraglia: “Uno de los grandes desafíos de esta gestión es la investigación”

En el día de ayer, el abogado y docente Pablo Petraglia asumió su nueva función como director de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Unnoba, luego de ser elegido por el Consejo Directivo, en reemplazo del doctor Marcelo Sena.

Petraglia dialogó en exclusivo con TeleJunín y se refirió a los desafíos de la Escuela en la actualidad y a los profesionales que egresan de la universidad.

-¿Cómo te ha tomado esta elección?

Es un enorme reconocimiento de la comunidad universitaria. Hay que entender que la elección es indirecta, el Consejo Directivo me elige, formado por representantes de los alumnos y de los auxiliares docentes y docentes.

Fue una enorme satisfacción, un enorme orgullo porque conozco la universidad desde hace mucho tiempo en la gestión y en la faz académica, por ser docente obviamente.

-¿Cuáles son los desafíos de los futuros abogados en este panorama que hay en Argentina de cuestionamiento hacia la Justicia?

Nuestra Escuela forma contadores, abogados y licenciados en administración. La interdisciplinariedad es una de las normas en la formación de todo el recurso humano. Un abogado que sepa solamente de abogacía no sirve para la comunidad. Necesitamos un profesional que esté comprometido primero con nuestras cuestiones regionales y locales. Dar derecho de la navegación o marítimo, puede ser importante en Mar del Plata pero necesitamos un profesional acá que entienda la lógica y la dinámica de lo que sucede en los negocios de la región, formado también para la administración pública, para poder gestionar una pyme o saber cuáles son los mejores mecanismos de exportación. En ese contexto hay muchísimos desafíos, pero el más grande en la gestión de la Escuela está en lograr un volumen de algo que es la investigación. La ciencia económica y la jurídica están bastante retrasadas respecto a otras disciplinas. Hay que hacer investigación también en ciencia jurídica y económica. Muchos de los problemas que tenemos, son de la falta de conocimiento riguroso, científico sobre el hecho social, económico y jurídico. ¿Cómo impacta? Y tenemos muy poca producción a nivel regional.

Se hace investigación en la UBA, en La Plata, pero no en el interior de la provincia, como nosotros querríamos. Debemos dotar para que nuestros alumnos y docentes comiencen a formar núcleos de investigación para resolver cuestiones puntuales, también en la interdisciplinariedad.

Cuando hablamos de agroquímicos, no hay que verlo solo desde la biología, también hay normas jurídicas, impacto económico.

Cuando hablamos de cuestiones como la Justicia, como planteaste; hay una nota de hace unos días atrás, de Democracia, sobre el costo del delito. Eso también se debe investigar. Y eso también es económico y jurídico, además de hacer profesionales, tiene que haber ciencia.



-¿Continuarán los lineamientos que se realizaron con Marcelo Sena?

Si, por supuesto porque esto es un proceso del mismo equipo, donde cada uno cumple un rol.

Ahora viene la acreditación del artículo 43 de la ley de educación superior respecto de la evaluación a las universidades que poseen estas carreras de abogacía y contador público.

-Es un año electoral… ¿Seguís participando activamente en política partidaria?

Depende de lo que definamos como activamente. Nadie desconoce que tuve una participación relevante en la ciudad, fui presidente del Concejo Deliberante. Soy un hombre político, estoy en la política, pero estoy alejado de la puja electoral. Tengo un compromiso muy importante con la universidad con el cargo que hoy (por ayer) estoy asumiendo. Lo que me pone en una expectativa más alejada de cualquier situación. Pero uno sigue participando desde otros lugares.