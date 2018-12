Javier Gaude: “Una vez que volás, querés estar todo el tiempo en el aire”

La historia del reconocido volovelista juninense Javier Gaude con el deporte empezó en miniatura. Es que su primer acercamiento a los planeadores fue a través del aeromodelismo.

Arrancó haciendo algunos básicos y con el tiempo se fue animando a armar otros más sofisticados, con radio control. Y más adelante participó de algunas competencias, incluyendo campeonatos nacionales.

Esto le fue muy útil cuando fue a hacer el curso de piloto, a sus 16 años. “Los planeadores radiocontrolados son idénticos a los reales, funcionan igual, aerodinámicamente es lo mismo, entonces los conocimientos ya los tenía”, afirma.

Así fue como arrancó con una actividad que lo llevó a la elite nacional en el deporte y a representar a nuestro país en el más alto nivel internacional.

“Difícilmente veas un piloto que haya dejado de volar, y si lo dejó temporalmente, seguro que está pensando en volver, porque es atrapante”.

Competencias

No pasó mucho tiempo entre que Javier Gaude terminó el curso de piloto y empezó a competir. “El Club de Planeadores tiene esa tradición de participar en todos los campeonatos y también de organizarlos”, comenta.

Apenas sumó las horas de vuelo necesarias, empezó a participar de certámenes regionales, hasta que en 1996 corrió su primer nacional.

Desde entonces no dejó nunca de participar de campeonatos nacionales y ganó cinco de ellos: dos en Gonzales Chaves, uno en Rafaela y otros dos en Santa Rosa.

En el año 2006 fue convocado al equipo nacional de vuelo a vela y empezó a participar de campeonatos mundiales. Su primera experiencia fue en Suecia: “Nos fue muy bien. Cuando uno va a un Mundial se da cuenta de lo difícil que es porque cada vez que viajamos lo hacemos prácticamente sin apoyo, con lo justo, con poco tiempo, es algo que demanda mucha energía. Cuando se hizo en Argentina, en 2013, el peor de los pilotos argentinos salió en el sexto puesto. Y eso fue porque estuvimos volando de igual a igual”.

Gaude participó de una docena de mundiales en Suecia, Alemania, Lituania, Hungría, República Checa, Polonia, Chile, Estados Unidos.

Y si bien hoy está alrededor del puesto 150 en el ranking mundial, llegó a estar por sobre los 40 principales volovelistas del planeta.

“Yo volé en la Cordillera y es como ir de visita a otro planeta”.

Su actividad

Según dice, el deporte que practica “es muy apasionante”. Y profundiza: “Además de ser piloto, uno debe saber de aerodinamia, de puesta a punto del planeador, del instrumental, de técnicas de vuelo, de meteorología, de navegación aérea, para competir en mundiales hay que tener conocimientos del idioma inglés y de reglamentaciones aeronáuticas de otros países, por lo que es una actividad que requiere de mucho estudio y preparación.

En cuanto a sus características como piloto, explica que con el tiempo va cambiando. De hecho, en un mundial pueden participar personas de 25 años o de 70. “A lo largo de una carrera deportiva –explica– por la experiencia que uno va adquiriendo, las formas de volar van cambiando. Es posible que de joven uno sea más agresivo, más osado, y con el paso del tiempo se vuelva más táctico. Eso me pasó a mí. Al principio uno en los campeonatos quiere ganar el día, pero después te das cuenta de que hay que analizar la estrategia en toda la competencia, cómo está uno, cómo están los demás, y se tiene una mirada más amplia”.

El club

Gaude pasa horas y días en el Club de Planeadores. Le dedica mucho tiempo y se nota su pasión por colaborar con la institución.

“Tenemos la suerte de tener un gran club –afirma–, que se fundó en el año 1947, en 1963 fue sede del Campeonato Mundial de Vuelo a Vela y también lo fue de varios torneos nacionales. Es una institución que, desde su nacimiento, no paró de crecer. Hoy, la gente de Junín y de la zona, tiene la suerte de tener un club con muy buena infraestructura, con buen material de vuelo, hay muchos beneficios”.

Actualmente cuenta con unos cuarenta pilotos de planeadores activos, de los cuales, una decena participan de competencias.

“Cuando volás, tu motor son las condiciones meteorológicas”.

Balance

Gaude viene de participar de dos campeonatos mundiales, uno en Polonia donde terminó en el puesto 19, y otro en República Checa, en el que quedó vigésimo. Y en enero va a participar del torneo nacional, en Gonzales Chaves.

Con el paso de los años, su pasión se mantiene inalterable: “Es una actividad que te atrapa, es muy lindo. Una vez que volás, querés estar todo el tiempo en el aire. Podés volar dentro de la masa de aire y tu motor son las condiciones meteorológicas, entonces estás en un contacto con la naturaleza que es apasionante y dependés de ella también. El deporte también te lleva a conocer gente y lugares”.

Y, en ese marco, concluye: “Vuelo porque es apasionante. El planeador te ofrece distintas facetas. Yo volé en Zapala, en la Cordillera de Los Andes, y es como ir de visita a otro planeta. Eso es lo que atrae. Difícilmente veas un piloto que haya dejado de volar, y si lo dejó temporalmente, seguro que está pensando en volver, por lo general se arranca de joven y dejan de hacerlo cuando no pueden hacerlo más. Porque es atrapante”.