A partir de mañana comienza a pagarse el refuerzo de la Asignación por Hijo

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo comenzarán a cobrar a partir de mañana miércoles el refuerzo de $ 1.200 por hijo que anunció el Gobierno como un plus que formó parte del paquete de medidas que se lanzó hace algunos días en medio de los duros efectos de la crisis económica.

Según explicó el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, el refuerzo se pagará con el calendario del organismo, es decir, que mañana cobrarán quienes tengan el DNI terminado en 0 y 1; el jueves, en 2 y 3 y así sucesivamente.

De acuerdo a los registros oficiales, son 4 millones los niños que cobran la Asignación por Hijo.

En nuestra ciudad existen alrededor de 3400 titulares de AUH lo que alcanza a alrededor de 5850 hijos, según fuentes de Anses.

El refuerzo volverá a realizarse en diciembre y cabe destacar que este mes se suma el aumento de la movilidad.

“Esta ayuda se repite en diciembre, pero será de $ 1.500 por hijo. La AUH también viene con el aumento de la movilidad. Son cuatro aumentos en el año y los próximos tocan en septiembre y diciembre”, indicó el funcionario en declaraciones radiales.

Según trascendió, el incremento de septiembre será de 6,68%. “En el caso de la AUH pasa a ser de $ 1.684 por hijo. Una familia de dos hijos va a cobrar $ 1.684 por dos, más los $ 1.200 por dos, lo que llega a aproximadamente $ 6.000 de ayuda durante septiembre”, explicó Basavilbaso.

Jubilados

Respecto de los jubilados, el titular de la Anses dijo que “todavía no está decidido un refuerzo”, al menos por el momento.

En cambio, informó que a partir de este mes le pedirán a los jubilados que den su consentimiento si tienen algún tipo de descuentos de sus haberes ya sea de mutuales o bancos.

“Muchos jubilados me dicen que le descuentan cosas que ellos no habían solicitado. Son avivadas”, contó Basavilbaso.

En medio de la devaluación y el rebrote inflacionario, el Gobierno dispuso además un incremento de los fondos de $ 1.000 millones para merenderos y comedores.

La mitad del monto total se destinará a 1.228 comedores y 736 organizaciones para comprar raciones para desayuno, almuerzo, merienda y cena.

Los otros $ 500 millones irán a las provincias, donde se reparten módulos alimentarios con 10 productos de alimentos no perecederos, se informó.

Tramitar la AUH

La Asignación Universal por Hijo es una asignación mensual que abona el Gobierno por cada hijo menor de 18 años (hasta 5 niños). Por hijos con discapacidad no hay límite de edad.

La AUH se puede solicitar desde el momento del nacimiento y la cobra uno de los padres, priorizándose a la mamá.

La AUH la pueden solicitar personas desocupadas; trabajadores no registrados (sin aportes); trabajadores del servicio doméstico; monotributistas sociales; personas inscriptas en los programas compatibles del Ministerio de Trabajo.

Para poder tramitar la AUH se requiere que los padres sean argentinos, que residan en el país y tengan DNI.

Si son extranjeros o naturalizados, deben tener tres años de residencia y DNI.

Respecto de los hijos, deben ser menores de 18 años y sin límite de edad en el caso de hijo con discapacidad; deben ser solteros.