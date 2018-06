Remodelarán y ampliarán la guardia del Hospital Interzonal (HIGA) de Junín

En el marco del anuncio de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal sobre el Plan Integral de Guardias de la provincia de Buenos Aires, en los últimos meses del corriente año se comenzará a trabajar en el Hospital Interzonal “Abraham Piñeyro” con la remodelación de ese sector con la ampliación de los ambientes, colocación de nuevos televisores de Led para organizar los turnos y la separación de dos sectores, de pediatría y para mayores, donde habrán “boxes” divisorios entre camillas.

Este proyecto en los nosocomios provinciales busca que se realicen diagnósticos rápidos que permitan la atención de emergencias. “Ya hay 30 guardias de hospitales provinciales puestas a nuevo y funcionando con todo lo que necesitan”, afirmó Vidal en marzo último.

En el HIGA de Junín, las obras estarán bajo el mando del Ministerio de Infraestructura, en conjunto con el Ministerio de Salud, ambas áreas pertenecientes a la Provincia.

“Va a cambiar un 100%”

En diálogo con Democracia, la directora del Hospital de nuestra ciudad, Alicia Ramallo brindó más detalles de la modernización de la guardia que promete agilizar y mejorar la calidad de atención para los vecinos de Junín y la Región.

“Se hará la guardia completa a nueva y la sala de espera de admisión de todos los ingresos al Hospital desde donde se derivaría a los pacientes que llegan en horario fuera de los consultorios”, explicó Ramallo.

“Seguramente en algún consultorio actual se va a tener que tirar paredes. Se harán dos salas grandes, una de pediatría y otra para adultos donde habrá boxes o cortinas divisorias entre camillas. De esta manera no tenés la necesidad de tener consultorios chicos y dispersos”, indicó.

Seguramente la guardia nueva llegará hasta el pasillo que te lleva al quirófano y a las salas de terapias. Se va ampliar a lo ancho y largo”, explicó. Y agregó: “Va quedar todo más moderno. Es una inversión importante porque la hace el Ministerio de Infraestructura de la Provincia pedido a través del Ministerio de Salud de la Provincia”.

“Además de remodelar y ampliar la sala de guardia, se instalará un equipamiento nuevo de pantallas de Led para que la gente sepa los turnos”, afirmó.

“Por ejemplo en la ciudad de Chacabuco, el Hospital es municipal y a su vez tienen un plus de la Provincia. Acá en Junín, el Municipio no tiene la coparticipación de salud y debe acomodarse con el presupuesto provincial”, subrayó.

“La guardia va a cambiar un 100 por ciento y al ampliarla va a quedar cerca del módulo de los residentes que actualmente se está construyendo y en un mes va estar terminado donde ya se hicieron varias instalaciones”, concluyó.

“Gobernar es estar y hacer”

Por su parte, la gobernadora María Eugenia Vidal expresó: "Las guardias son el corazón del hospital, el lugar al que vamos cuando tenemos una urgencia o cuando no encontramos respuesta en otro lado. Cuando termine nuestro mandato, en todos los hospitales provinciales las 58 guardias van a estar terminadas".

Además "los hospitales municipales también están poniendo en valor sus guardias, en condiciones para que dé todo lo que los vecinos necesiten", sostuvo.

"Gobernar es estar y hacer, estar sobre todo cuando más lo necesita el otro. Si hay un momento difícil de la vida de cualquier persona es una emergencia médica. Es ahí cuando más necesitamos que esté el Estado, cuando no podemos esperar. Cuando se trata de la salud de un hijo, un padre, un esposo, un hermano, no puede haber demora", sostuvo.

Según Vidal, "empezamos por las guardias para demostrarnos a nosotros mismos, los bonaerenses, que cuando hacemos lo que no se ve, también importa. Nos hicieron creer que hacer se trataba de cortar cintas e inaugurar edificios nuevos. No, hacer es estar y poner los recursos donde no se ve, pero donde tienen que estar cuando más los necesitamos".

Y remarcó que "con este nuevo plan que ya funciona en 30 hospitales de la Provincia, cuando lleguemos a la guardia va a haber alguien que nos va a hacer un primer diagnóstico y nos va a decir si es urgente o no, si puede esperar o si debe atenderse enseguida. No va a pasar más eso de entrar a una guardia y que pasen horas y horas sin que nadie diga nada. Vamos a darle prioridad a los que no pueden esperar, para que todos estemos más cuidados, seguros y más tranquilos".