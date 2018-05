Se realizará el Quinto Curso Anual de Medicina Traslacional en la Unnoba

El viernes 1° de junio se desarrollará el 5° Curso Anual de Medicina Traslacional: de la investigación básica a la clínica. En esta oportunidad el eje temático central será: Biomarcadores en la práctica clínica: un camino hacia la medicina personalizada.

Las actividades se desarrollarán a partir de las 17 en el Salón de la Democracia Argentina (Libertad 555, Junín).

La organización del curso está a cargo de los doctores Mario Melcon, Fernanda Parenti, Carolina Cristina y Virginia Pasquinelli; el Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas (CIBA, UNNOBA); el Centro de Investigaciones y Transferencia del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires CITNOBA (UNNOBA-UNSAdA -CONICET); y el Centro Médico Famyl.

Se trata de una actividad no arancelada, destinada a profesionales de distintas disciplinas vinculadas a la actividad médica y científica.

La quinta edición del Curso Anual de Medicina Traslacional está auspiciado por el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito VI; la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA); el Centro de Investigaciones y Transferencia del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires CITNOBA (UNNOBA-UNSAdA CONICET). El patrocinio es de Roemmers, Fundación para la Investigación en Neuroepidemiologia, FINEP I FAMYL.

En la primera del curso se abordarán los siguientes temas: "Biomarcadores en Enfermedades Autoinmunes Sistémicas", a cargo de Rubén Absi, coordinador en Jefe y Docente a cargo del Área “Autoinmunidad” del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica del Hospital de Clínicas "José de San Martín” (UBA). “Biomarcadores en enfermedad de Alzheimer”, a cargo de Ricardo Allegri, jefe de Neurología Cognitiva, Neuropsicología y Neuropsiquiatría del Fleni. “Búsqueda de biomarcadores de déficit cognitivo. Camino hacia la detección temprana de la pérdida de memoria”, a cargo de María Laura Palumbo, investigadora del CONICET, Centro de Investigaciones y Transferencia del Noroeste de la Provincia de Bs As (CITNOBA, UNNOBA –UNSAdA- CONICET) y del Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas (CIBA, UNNOBA).

En la continuidad del curso habrá un espacio de intercambio de preguntas y respuestas con un panel de especialistas integrado por los doctores Santiago Catalán Pellet, Antonio Cardinalli y Leonardo Bartoloni.

En la segunda parte del curso, los temas serán: “Biomarcadores en cáncer de mama desde el diagnóstico hasta el tratamiento”, a cargo de Gabriela Acosta Haab, médica patóloga, jefa del Servicio de Patología del Hospital Municipal de Oncología “Marie Curie”. “Biomarcadores en Diabetes”, a cargo de Guillermo Dieuzeide, jefe del Área Diabetes, Endocrinología y Metabolismo, jefe de Clínica Médica del Hospital Municipal “Nuestra Señora del Carmen” de Chacabuco. "Investigación en Diabetes tipo 1: Enfoques experimentales y clínicos”, a cargo de Luz Andreone, investigadora del CONICET, Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA) - CONICET - Partner Institute of the Max Planck Society.

Sobre el final, el panel para preguntas y respuestas estará integrado por las doctoras Fernanda Parenti, Karina Gallardo y Mariel Brussa.

Objetivo

La medicina traslacional tiene como objetivo facilitar la transición de la investigación básica en aplicaciones clínicas que redunden en beneficio de la salud. El objetivo del curso anual es promover la integración multidisciplinaria entre investigadores, médicos y diferentes actores del sistema sanitario.