Guido Lorenzino en Junín: “debe volver a discutirse la actualización tarifaria”

Con la presencia del Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino se realizó ayer la inauguración de las oficinas de la Dirección General de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios del municipio (OMIC) y la delegación de la Defensoría del Pueblo que funcionarán en las dependencias de Hipólito Yrigoyen 63 de nuestra ciudad.

El acto contó con la presencia del intendente Pablo Petrecca y el senador Juan Fiorini. Asimismo, estuvo presente el Dr. Fernando Scanavino, titular de la OMIC y Clara Bozzano, a cargo de la delegación de la Defensoría.

Ambas dependencias cumplirán sus funciones compartiendo edificios y volviéndose así más visibles y accesibles a la comunidad ante cualquier consulta o problema que planteen los vecinos.

“Queremos que vengan, reclamen, se quejen”

Durante el acto inaugural, Lorenzino se refirió a los tres objetivos que tiene la Defensoría del Pueblo desde su asunción en 2017.

“Muchas veces, lamentablemente los empleados o los funcionarios públicos nos sacamos de encima a la gente y acá por el contrario, queremos que vengan, nos reclamen, nos pidan, se quejen, de eso se trata. La Defensoría del Pueblo tiene dos o tres objetivos muy claros. El primero es la expansión territorial, hemos abierto más de 17 oficinas y este año pretendemos abrir 10 oficinas más hasta llegar a las 37”.

El defensor destacó que se busca “el contacto cuerpo a cuerpo del vecino y el funcionario. Del funcionario y el problema, que no quede lejos, en La Plata, que quede en cada localidad y sobre todo en localidades tan importantes como Junín. Es un propósito muy claro”.

Además aclaró que la delegación de la oficina de la Defensoría del Pueblo no constituye un adversario para controlar al intendente, sino por el contrario existe para conformar un lugar donde la gente pueda acercarse a reclamar.

La delegación no constituye un adversario para controlar al intendente, sino para el reclamo. Guido Lorenzino. Defensor del Pueblo

Otro de los objetivos que destacó Lorenzino tiene que ver con la tecnología y las posibilidades de acceder a las redes para la resolución de los problemas y reclamos.

“Cualquier ciudadano de cualquier lugar puede acceder las 24 horas del día, incluso por WhatsApp puede consultar su inquietud o venir a la delegación”.

El tercer objetivo planteado por el titular del organismo provincial hizo referencia a la defensa de los derechos de la gente.

“Nosotros estamos para eso y obviamente, a veces, nos hace tomar posturas públicas en algunos temas muy firmes, como el caso de los servicios públicos y las tarifas, pero honestamente tenemos que defender los problemas o derechos de la gente”.

Por su parte, el intendente Pablo Petrecca destacó la nueva impronta de la oficina y su descentralización.

"Llevamos a cabo cientos de actividades, en forma conjunta con instituciones y organismos de la comunidad. También llevamos a cabo una tarea de descentralización y hoy podemos decir que esta dirección tiene dependencias en las delegaciones municipales de Villa del Carmen, Villa Belgrano, como así también en la terminal de ómnibus. De esta manera, buscamos estar cerca del vecino para atender sus reclamos".

El Jefe comunal dijo además que "esta descentralización y un gran trabajo de todo el equipo encabezado por el Dr. Fernando Scanavino, llevó a que hoy se hayan triplicados los expedientes resueltos y que el 75 por ciento se haya resuelto por medio del diálogo y la mediación. Para nosotros, esto de poder compartir un espacio con la delegación de la defensoría, es mantenernos cerca a los vecinos y que ellos puedan encontrar en un mismo lugar, respuestas a sus reclamos”, destacó y al mismo tiempo agradeció a las nuevas autoridades de Eden presentes en el acto, “empresa a la que le exigimos mucho para que siga mejorando la calidad del servicio que hoy le brindan a los juninenses".

“La Justicia sigue mirando a la política y no a la gente”

Luego de la inauguración, Lorenzino visitó los estudios de TeleJunín y se refirió al aumento de tarifas y las acciones que llevan adelante desde la Defensoría del Pueblo

“Las tarifas aumentaron por fuera de lo que pidió la Corte. La Corte pidió que sean razonables, proporcionales y progresivas. Si no cumplían esos requisitos, lo dijo en el fallo de 2016, son confiscatorias”.

Es por ello que considera que antes de discutir cómo se depura la tarifa –según la discusión de no incluir tasas municipales – primero debe “volver a discutirse la actualización tarifaria antes de discutir si las tasas se incluyen o no”.

Sobre el planteo de inconstitucionalidad del cuadro tarifario de luz y gas, Lorenzino aseguró: “Esto es una resolución política, cuando el Congreso avanza en el control de las tarifas, cuando avanza el defensor del pueblo lo que estamos diciéndole a la política y al gobierno es que hay una realidad que nos está excediendo y nos golpea y lo tienen que resolver desde la política.

El gobierno no ha tenido una mirada crítica y ha avanzado. Y cuando no tenés respuesta política vas a la Justicia. Pero lamentablemente la Justicia sigue mirando a la política y no a la gente”.