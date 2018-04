El FR ofrece "herramientas para ayudar al vecino"

Concejales del Frente Renovador destacaron que se encuentran trabajando junto a los sectores más perjudicados por los aumentos de tarifas, generando propuestas concretas para que se puedan aplicar desde el municipio y atenuar los efectos de tarifazo.

Al respecto, la concejal Carolina Echeverría manifestó que "las tarifas no deberían sufrir aumentos por encima de lo que se incrementan los salarios, y esta es la propuesta que los diputados del Frente Renovador intentan debatir en el Congreso. En el orden local, tenemos que ser creativos y generar propuestas para disminuir la presión impositiva sobre las tarifas que hoy representa más del 40% del valor del consumo de energía".

"El municipio recauda el 18% de la facturación total de energía eléctrica de la ciudad en concepto de alumbrado público, y el 10 % de la facturación total de Gas Natural para realizar obras de extensión de red de gas. Nuestra propuesta es autorizar al intendente a bajar los porcentajes de estas tasas teniendo en cuenta que ambas son superavitarias. Es decir, el municipio recauda mucho más de lo que paga por alumbrado público, y por otro lado hace 2 años que no se extiende la red de gas, por lo tanto bien se podrían disminuir , al menos por un tiempo determinado estas tasas".

Por su parte, el concejal Patricio Fay agregó que "además, en el proyecto de ordenanza que presentamos esta semana en el Concejo Deliberante autorizamos al Intendente a crear un fondo de contingencia con el dinero excedente de estas tasas, para poder hacer un programa de contención para PyMES y comercios que no pueden hacer frente a los aumentos exorbitantes de las tarifas".

"Nos preocupa mucho la situación que atraviesan los comercios y las PyMES que ven crecer sus costos fijos en un contexto de recesión y caída del consumo. Esta situación se traduce en caída del empleo y termina impactando en las familias que obviamente también ya sufren y mucho el aumento de las tarifas. Esperemos que los concejales de Cambiemos y el Intendente entiendan que la situación es muy compleja e independientemente de donde provengan las propuestas, podamos generar consensos para darle respuestas rápidas a los vecinos", afirmó Fay.