Camioneros autoconvocados, un conflicto impensado

El paro de camioneros autoconvocados que transportan granos empezó el 20 de enero y fue impensado, pero la cuerda se tensó hasta que principalmente en cinco provincias los transportistas reaccionaron porque quieren que acopiadores y cooperativas les paguen la tarifa pactada de los viajes, sin descuentos.

Debido a los altos costos y las pérdidas que registran, los trabajadores del sector reclaman en Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Córdoba y Santiago del Estero, principalmente, que haya una tarifa única, que se fije por ley y que el organismo de contralor sea la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP.

En búsqueda de esta promesa, golpearon las puertas del Ministerio de Transporte que conduce Guillermo Dietrich y se fueron con otra propuesta, la de una reunión el 23 de febrero, pero si no llegan a un acuerdo, endurecerán la medida de fuerza.

Si bien el Gobierno les pidió que negociaran sin estar en paro, un sondeo que efectuó NA arrojó que los camioneros se resisten a salir a las rutas porque todavía hay "exaltados que pueden atentar contra la vida de los conductores".

Así lo dijo Juan Balul, jefe del Centro de Camioneros de la localidad bonaerense de Manuel Ocampo, ubicada a 110 kilómetros de Rosario y a 19 de Pergamino. Por este motivo, "el paro continúa", indicó.

"Tengo todos los camiones parados y recién fui al corte que hay en la ruta y me dijeron que habían agredido a un camión que intentó pasar con la carga porque hay una avícola que se está quedando sin alimento para los pollos", explicó Balul.

El principal pedido es que "la tarifa sea fija y que se respete, porque establecen una y las cooperativas y los acopiadores no la pagan a los camioneros a pesar de que el productor les abona lo que corresponde por el traslado", indicó el transportista. En tanto, Sergio Pozzo, camionero de Humboldt, en el centro de Santa Fe a 61 km de la capital provincial, también ratificó que siguen "sin mover los camiones".

"Ahora estoy en mi casa, estuvimos nueve días en la ruta y me cansé, pero algo hay que hacer para que nos escuchen. No respetan la tarifa. Bajan el 15% o más. Si no ponen un organismo de control, es un viva la pepa", señaló.

El grupo de Transportistas de Granos Autoconvocados (TGA) está organizado, en principio, con dos camioneros representantes por provincia, pero en rigor se mueven de a 30 y según trascendió si no llegan a un acuerdo con el Gobierno, la protesta será más virulenta todavía.

En plenas negociaciones y el compromiso de la TGA de cesar con el paro, la Gendarmería detuvo a 12 camioneros acusados de "utilizar métodos extorsivos y de arrojar una gran cantidad de cereales desde los camiones en la localidad bonaerense de Carlos Casares, en la intersección de las rutas 5 y 50", precisó el Ministerio de Seguridad.

Hasta el momento se han registrado quema de camiones, apertura de boquillas para que caiga el grano, cortes de rutas, la baja del ingreso de vehículos de carga a los puertos rosarinos en un 70 por ciento, en el lapso de tres días seguidos, y al no completarse los barcos, las pérdidas son en millones de dólares.

Las entidades que representan a los productores, cooperativas y agroexportadores entre otros repudiaron la medida de fuerza y reclamaron la intervención del Estado y la Justicia, a través de comunicados.

El presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, Luis Zubizarreta, de una entidad que agrupa al 85% de los existentes en el país, dijo que "este conflicto está realizado por un grupo minúsculo de personas que no tiene representatividad".

"Rechazamos que puedan extorsionar a toda la sociedad. Debe actuar la Justicia y el Estado para que este esquema distorsivo cese, las fábricas se quedan sin materia prima (soja, girasol, maíz), los barcos no pueden ser cargados, es malo para el país", indicó el dirigente.

El jueves tuvo lugar una Mesa de Trabajo en el Ministerio de Transporte donde autoridades nacionales, representantes del agro y transportistas consensuaron una actualización del 12% de la tarifa de referencia reglamentaria, pero no alcanzó para los camioneros rebeldes.



En la negociación participativa de la tarifa de referencia asistieron funcionarios de la Subsecretaría de Transporte Automotor y del Ministerio de Agroindustria, además de dirigentes de la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), FAA, SRA, Coninagro, CRA y Federación de Centros de Acopiadores de Cereales.

Pero al ser autoconvocados es muy difícil ponerse de acuerdo aún cuando tal vez al correr de las horas depongan las armas y vuelvan a transportar los vitales granos.

El recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde se negocian los granos, se vio afectado en la comercialización por el problema, porque si bien hay demanda nadie sabe si el conflicto logístico permitirá llegar la mercadería a fábrica o planta portuaria, entonces se resienten las transacciones.

La producción ovícola está en dificultades también, hay riesgos sanitarios y de abastecimiento mientras que Andrés Alcaraz, vocero de Ciara-CEC, aceiteros y exportadores de cereales expresó que había 65 barcos demorados.