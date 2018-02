Reunión con "chispazos" entre el agro y el municipio por los caminos rurales

Con un fuerte intercambio de opiniones, se realizó la reunión prevista para ayer, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Junín (SRJ), con la presencia de productores agropecuarios de distintos cuarteles del partido de Junín.

En representación del Municipio participó el subsecretario de Obras Públicas, Marcelo Balestrasse; el secretario de Coordinación, Martín Beligni; y de las entidades del campo, Rosana Franco de la Federación Agraria Argentina (FAA) y de la SRJ, Joaquín Elósegui. Además, estuvieron los concejales del espacio de Cambiemos.

Balestrasse explicó los alcances del trabajo que pudo hacer el Municipio de Junín en el tema de los caminos rurales, pasada la inundación de fines del 2016 y principios del 2017.

Sobre la falta de maquinarias viales para arreglar los caminos, el funcionario dijo: “Es lo que tenemos, vamos a alquilar más y a seguir poniendo el lomo a esta situación, que lo merece. Somos conscientes de que ustedes son el motor de la producción de esta ciudad y del país”, manifestó.

“Sean realistas”, disparó Balestrasse

“Si bien todo el mundo estaba contento en las últimas elecciones, sean realistas, no se puede ni siquiera en un año, no alcanza una gestión para arreglar 1500 caminos rurales, que la gran mayoría estaban devastados”, apuntó.

Para Balestrasse está bien hacer esta clase de convocatoria y trabajar con las instituciones. “Yo he estado en algunas y el principal problema es la falta de acercamiento de sus asociados, cuesta mucho que los asociados se involucren para trabajar, sea en la Federación Agraria, sea en la Liga Agrícola, sea en la Sociedad Rural. Celebro que los asociados se acerquen”, dijo.

Señaló que están haciendo una reunión mensual con los delegados de los cuarteles, que van a seguir adelante y “tratar de que todo el mundo tenga el camino como se merece”, que ese es el compromiso.

Críticas

En la reunión se escucharon varias críticas de productores del partido de Junín. Uno, perteneciente al Cuartel 12, dijo: “No cumplieron. En nuestro caso, vino (Néstor) Traverso y nos dijo que había muchas plantas en los caminos, pero nosotros no las plantamos, vinieron solas. Yo gasté 15 mil pesos alrededor del camino, con el vecino Lito López las cortamos hasta ¡pasé el matayuyo! Y este vecino tiene solo el camino que pasa por otro campo para sacar el cereal, porque el nuestro está clausurado. Hay un problema y vienen todos a mí. No aguanto más, yo vivo del campo”.

Ante el nerviosismo del productor, el subsecretario Balestrasse le dijo que sabía de la presión que sufría pero que el municipio no había llegado a arreglar todos los caminos, que lo mismo le había dicho al delegado de Tiburcio.

Necesitan 14 motoniveladoras y no se pueden comprar de la noche a la mañana. Marcelo Balestrasse Subsecretario de Obras Públicas

Hay que aclarar que la famosa tasa de Red Vial tiene el cincuenta por ciento de incobrabilidad. Marcelo Balestrasse Subsecretario de Obras Públicas

“No llegamos –afirmó el funcionario-, porque estamos desde agosto a este mes por otros lugares que estaban peor, con un metro bajo el agua algunos. El 80 por ciento de los que están en el triángulo de Baigorrita, Morse y La Agraria estuvieron cortados seis meses. Estuvimos ahí trabajando, no podemos estar en los 14 cuarteles a la vez”.

El productor del Cuartel 12 recordó que ese era un camino general, que estaba clausurado porque no pasaba nadie, “ni la moto ni la bicicleta”, dijo. “Yo no traigo fotos, ni saco solicitadas, porque no estoy con eso, porque me gustó el diálogo, este cambio está buenísimo pero nos tenemos que respetar, escucharnos y cumplir. Escúcheme señor presidente (dirigiéndose a Joaquín Elósegui), voy a hablar y no voy a venir más aquí”, dijo el productor ante los intentos que se estaban haciendo para callarlo.

Otro de los productores presentes, era del Cuartel V, en este caso dijo que hace un año y medio que no pasan las máquinas por ahí. “He ido a reclamar a la Municipalidad, he estado esperando desde las 4 de la mañana”, apuntó.

“Se cortó llegando a la ruta 7, cinco caminos para llegar al campo tengo que hacer y voy todos los días, no se puede pasar por ninguno. Acá hay un vecino, que está al día con la tasa, también, pero siento que nos están afanando la plata”, señaló.

Canales clandestinos

Además de la denuncia, el productor del Cuartel XII propuso hacer un seguimiento porque hay alrededor de 200 canales clandestinos, cerca de los campos del partido de General Arenales. “¿Quién controla eso? – preguntó- A nosotros nos van a ahogar si llueve 100 milímetros. Ya hace 25 años que tengo el campo ahí y jamás se inundó, pero ahora sí, hasta a mi casa llegó el agua. Nunca pasó eso”.

“Falta de recursos”

Otro de los productores que habló y preguntó a Balestrasse fue Mariano Guibelalde (ex directivo de la Sociedad Rural). “¿A qué te referís cuando hablás de falta de recursos? ¿Por qué no reconocen que no se destina el 100 por ciento de la recaudación de la red vial al arreglo de los caminos?”, preguntó, ante lo cual Balestrasse dijo que faltan motoniveladoras y que en su momento hubo catorce y que es de público conocimiento que la recaudación va a gastos generales.



“Estoy trabajando con Agro e Industria en un proyecto que todavía no puedo dar a conocer; en un proyecto rural con Vialidad provincial, que no voy a dar a conocer. Ustedes necesitan 14 motoniveladoras y no se pueden comprar de la noche a la mañana, estamos comprando seis, el 50 por ciento casi. El año que viene quizá se pueda seguir invirtiendo, pero no sé. Pero hay que aclarar que la famosa tasa, de la que todo el mundo habla, tiene el 50 por ciento de incobrabilidad”, dijo el funcionario de Obras Públicas.

“Nunca se hizo nada”

También hizo uso de la palabra un productor del Cuartel XIII, quien señaló que cuando se le taparon los campos de agua, “la señora Vidal (la gobernadora bonaerense) hizo abstracción total de nuestras inundaciones, no tuvimos derecho ni a indemnizaciones, ni a prórrogas, nos subieron el impuestos, la tasa vial y como no pagamos en término nos sacaron la condición de buen contribuyente. En el Cuartel XIII nunca se hizo nada, y no ahora, sino en 50 años”, enfatizó.

El arquitecto Balestrasse, ante las críticas, manifestó que la intención es hacer un convenio con la Provincia para ensanchar todos los caminos rurales, lo cual para él sería un adelanto muy grande, pero que aún no tiene la aceptación.