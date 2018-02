Entre las propuestas que se escucharon, estuvo la de Alejandro Barbieri, ex presidente de la SRJ, quien dijo que el Municipio podría solicitar la Emergencia de la Red Vial Agropecuaria en el partido de Junín para contratar directamente, y no esperar meses “para la licitación de tres máquinas, que encima se rompen todos los días porque son una porquería, el que gana la licitación es porque es barato, pero no sirve. Otra propuesta de Barbieri es que cada delegado empiece a anotar el kilometraje de caminos arreglados.