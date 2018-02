El campo pide celeridad en el arreglo de los caminos rurales del Partido

Los reclamos por el estado de los caminos rurales por parte de las entidades agrarias, que volvieron a manifestar su preocupación por la demora en el arreglo de los mismos, es un tema que afecta a los distintos cuarteles del partido que aún padecen muchos sectores y tramos de difícil tránsito, lo que complica a los productores, especialmente de cara a la cosecha de marzo y abril.

Rosana Franco, la presidente de la Federación Agraria Filial Junín, en diálogo con Democracia indicó que “en la última reunión de la Comisión de Caminos con el municipio, en diciembre se pusieron en tema algunos trabajos faltantes. Según algunos delegados en algunos está mejor, en otros peor. La realidad es que la pretensión de todos los delegados, de la Sociedad Rural y la Federación Agraria es que terminen los trabajos lo más rápido posible, para que cuando llegue la cosecha, los caminos estén en sus kilómetros terminados, bien acomodados, con el alcantarillado y demás”.

La Comisión de Caminos está integrada por la Federación Agraria, la Sociedad Rural, y los delegados de cada uno de los cuarteles del partido, quienes exponen la situación que atraviesa el área que los afecta, los trabajos que se han hecho, entre otros.

“Lo que siempre reclamamos es maquinaria. En algunos cuarteles se ha hecho más, en otros menos, pero lo que ya planteó la Federación Agraria es que se necesita más equipamiento para que los trabajos sean más rápidos, y atendiendo también que últimamente, en diciembre se votó un 28% de aumento”, remarcó. “La verdad que la gente quiere que se le cumpla el servicio, esa es la realidad”, destacó la titular de FAA Junín.

Inundaciones, el problema mayor

Las lluvias acaecidas durante 2017 afectaron a los caminos del partido, que según el Subsecretario de Obras Públicas, Marcelo Balestrasse, “deterioraron prácticamente un 50% del partido”.

El funcionario explicó, en diálogo con Democracia, que “a raíz de una inquietud de los productores a principio del año pasado, se trabajó con la Comisión de Caminos Rurales. Es lo que se viene trabajando institucionalmente con delegados de cada cuartel, la Sociedad Rural y la Federación Agraria. Hemos tenido reuniones y todo se fue haciendo en base a las prioridades que marcaban los delegados. En el medio de eso nos llega esta enorme inundación que hacen que el trabajo se demore, no que se aplace, pero si se demoró porque no se podía trabajar en muchos lugares. Cuando el agua se va, las tareas hasta diciembre fueron sacar el agua de los caminos para poder hacerlos transitables”.

Para Rosana Franco, la cuestión climática es lo que también preocupa a los productores respecto de los trabajos en los caminos.

“Los pronósticos dan lluvias copiosas para marzo y abril, ahí está el temor del productor si empieza a llover mucho y que haya caminos que no están terminados, eso preocupa”, remarcó.

Trabajos a hoy

A causa de la anegación por el agua, muchos lugares eran directamente inaccesibles.

“Hubo que sacar el agua, limpiar canales y hacer nuevas cunetas y canalizaciones para que el agua fuera yéndose hacia su cauce normal y despejar los caminos”, indicó Balestrasse.

De esa manera, según el cronograma de trabajo, se realizaron tareas en los Cuarteles XIII y XI (entre la Mar Chiquita, Arenales y Leandro N. Alem), en el IV, V, VII (entre La Agraria, Morse y Baigorrita), “que estaban muy inundados”.



Luego se decidió trasladar la maquinaria al Cuartel III, al XIV, el XV, el II y actualmente se trabaja entre el VIII y el IX.

“Es un cronograma que nos indican las instituciones, es lo que convenimos. Lógicamente falta. Lo que viene de ahora en más son los Cuarteles VIII, IX, X, el XII, el VI y volver al IV. Fue de ese modo porque se priorizaron los caminos que estuvieron muy complicados por el agua. Las zonas sur y oeste, detrás de las lagunas. La parte Norte, noreste falta”, enfatizó Balestrasse.

1470 kilómetros de caminos

El funcionario aseguró que de los 1470 kilómetros de caminos rurales que componen el Partido “cerca de 800 kilómetros son los que se han hecho desde las inundaciones hasta la fecha. Se estima un 60%”.

“Hay caminos provinciales que también los hacemos nosotros, también hay otros primarios, secundarios y terciarios municipales. Hay también caminos que se han hecho recientemente y se fuerzan con mucho peso. El problema es que a esos caminos no volvemos inmediatamente, estamos dando toda la vuelta”.

Según Balestrasse, “en el 2000 había 14 máquinas, era una motoniveladora por cuartel” asegura. Ahora son solo cuatro que se compraron nuevas y dos más que se comprarán este año.

“Estamos lejos de lo ideal, pero en una gestión, en cuatro años, más que esto no se puede hacer”, aseguró.