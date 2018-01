A mitad de año comenzarán las obras para que la Ruta 7 sea más segura

En la mañana de ayer fue publicado en el Boletín Oficial el llamado a licitación de la primera etapa de obras para el desarrollo de la Red de Autopistas y Rutas Seguras que el Ministerio de Transporte llevará a cabo a través de Vialidad Nacional bajo el sistema de Participación Público Privada (PPP), tal como había adelantado Democracia en su publicación del día 13 de enero de este año.

Aseguran que las obras de este primer PPP modernizarán más de 2.500 km de rutas nacionales para mejorar la seguridad vial y reducir costos logísticos. La Ruta Nacional 7 será una de las beneficiadas con la creación de un tramo seguro.

Se trata de lo que en el proyecto se denomina “Corredor C” y contempla la construcción de dos variantes en la RN7, una de seis kilómetros en la localidad de Desaguadero y otra de 23 kilómetros en La Picasa. Además, habrá 421 kilómetros de ruta segura desde Junín hasta el límite con San Luis y de Luján de Cuyo a Potrerillos.

Las evaluaciones de oferta de esta primera fase del proyecto se realizarán en el mes de marzo, por lo que se estima que los trabajos comiencen en la segunda mitad del año.

Ruta segura en Junín

El concepto de “Rutas Seguras” es nuevo en Argentina y se refiere a rutas con banquinas pavimentadas; carriles anchos; obras para evitar cruces por localidades; cruces a diferente nivel con rutas importantes y ferrocarriles y circunvalaciones, entre otras.

“La modernización de la infraestructura vial es fundamental para el desarrollo de nuestro país y hace décadas que no hay obras de esta magnitud. Esta es una apuesta muy grande que estamos haciendo. El mecanismo de participación público privada da mucha previsibilidad y este es el momento para invertir, para apostar por Argentina”, aseguró el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich.

A la construcción de la autopista entre Luján y Junín (199 kilómetros), que el Ministerio de Transporte, a través de Vialidad Nacional está ejecutando actualmente, se sumará el tramo de ruta segura entre Junín y el límite provincial entre Córdoba y San Luis. El corredor continuará con la construcción de 7 kilómetros de ruta segura entre Luján de Cuyo y Potrerillos, en Mendoza.

Este último tramo se complementará con la nueva variante de Palmira (RN 7), que la cartera nacional de Transporte comenzará a ejecutar este año.

A su vez, se construirá una variante tipo autopista a la altura de Desaguadero y otra variante tipo ruta segura en la zona de la laguna La Picasa, en Santa Fe.

“Recuperar la infraestructura del país”

El Corredor Vial C tendrá una extensión de 877 kilómetros y contemplará dos tramos de la RN 7 (Luján-Límite Córdoba/San Luis y Desaguadero-Potrerillos) y un pequeño tramo de la RN 33 (General Villegas-Rufino).

Actualmente, 28.600 vehículos recorren a diario las rutas de este corredor. Al igual que en el Corredor Vial B, se invertirán u$s 633 millones para la construcción de autopistas, rutas seguras y las dos variantes.

“Este primer llamado a licitación formaliza nuestro objetivo de transformar la red vial argentina. Junto al presidente Mauricio Macri, estamos enfocados en recuperar la infraestructura a través de un nuevo sistema basado en la transparencia, que generará más crecimiento y desarrollo para todos los argentinos”, aseguró Javier Iguacel, administrador general de Vialidad Nacional.

Esta primera etapa del plan para la construcción de la Red de Autopistas y Rutas seguras prevé una inversión de US$ 6.000 millones.

Además, según estimaron, se espera la participación de empresas extranjeras de Europa, Estados Unidos, Asia y el resto de América Latina, que ya participaron del procedimiento transparente de consulta y de las audiencias públicas de las fases informativas del nuevo sistema.

Todos los corredores

El llamado a licitación de esta primera etapa contempla obras en los Corredores A, B, C, E, F y Sur que cambiarán la fisonomía vial de la región agropecuaria más importante del país.

Se intervendrán alrededor de 2.500 kilómetros de rutas nacionales, mediante la construcción de 810 km de autopistas, 1.494 km de ruta segura, 252 km de obras especiales y 17 km de variantes.

- El corredor A: prevé la construcción de 116 kilómetros de autopista entre Las Flores y Azul, así como la conversión a ruta segura de 270 kilómetros, entre Azul hasta Coronel Dorrego, ambos en la RN 3. La RN 226 se adecuará a semi autopista entre Azul y Olavarría y desde Balcarce hasta Azul, se convertirá en una ruta segura de 174 kilómetros.

- El corredor B: consiste en la construcción de 113 kilómetros de autopista entre Mercedes y Bragado y 31 kilómetros entre Santa Rosa y Anguil. Además, se convertirán a ruta segura los 372 kilómetros que van desde esta localidad hasta Bragado.

- El corredor C: contempla la construcción de dos variantes en la RN7, una de 6 kilómetros en la localidad de Desaguadero y otra de 23 kilómetros en La Picasa, 421 kilómetros de ruta segura desde Junín hasta el límite con San Luis y de Luján de Cuyo a Potrerillos. La RN 33, desde Gral. Villegas hasta Rufino, se convertirá también en ruta segura a lo largo de 102 kilómetros.

- El corredor E: prevé una autopista sobre la RN-A012, un tercer carril en la RN 9 y una variante en la RN 11, a la altura de los puertos de Timbúes y San Martín. Además, se intervendrán los accesos a los puertos de Rosario, San Nicolás y Zárate.

-El corredor F: consiste en la construcción de 161 kilómetros de autopista en la RN 33, entre Rufino y Rosario, reparación de losas a lo largo de 36 kilómetros de la autopista Rosario-Córdoba, y la construcción en la RN 9 de 77 kilómetros de autopista, entre Córdoba y Villa del Totoral.

-El corredor Sur: contempla 76 kilómetros de autopista sobre la RN 3, entre San Miguel del Monte y Las Flores, 43 kilómetros entre Cañuelas y Lobos y los 36 kilómetros de Lobos a Roque Pérez, sobre la RN 205.