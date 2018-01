Avanzan a buen ritmo las obras de lo que será la Autopista de la Ruta Nº7

Sin descanso y a buen ritmo continúan desarrollándose los trabajos en los tramos de la Ruta 7 que se convertirán en la Autopista Junín-Luján, como parte del Plan Vial Federal.

Particularmente, el tramo Junín-Chacabuco consta de 39,7 kilómetros de longitud y se extiende entre los kilómetros 219 y 258,7, conectando Junín y Chacabuco.

Los trabajos incluyen la construcción de dos carriles por sentido de circulación, con banquinas pavimentadas de 2,50 metros en cada lado exterior e interior. También contará con distribuidores de entrada y salida, por lo que se evitará el ingreso directo por los caminos de tierra aledaños.

El Director Nacional de Vialidad, Javier Iguacel dialogó con Democracia y expresó que “después de muchos años de falsas promesas hoy podemos decir que la autopista a Junín es una realidad. Tenemos todos los tramos de Luján a Junín en obra, un sueño para muchos argentinos que hoy ven un gobierno que está haciendo lo que hay que hacer”.

A buen ritmo

Juan Carlos Minchilli, referente de Autoconvocados Chacabuco aseguró a Democracia que los trabajos continúan a buen ritmo y que más allá de los comentarios a veces malintencionados –que aseguran que la obra está parada- todos los que viajan por el tramo pueden ver cómo avanza.

“Junín- Chacabuco está avanzando bien, inclusive comenzaron con los pilares para los distribuidores en tres lugares”, explicó Minchilli. “Ya en El Salado, llegaron con el relleno de la tierra hasta el río. En la variante de Chacabuco, en lo que es Chacabuco hasta Ruta 30 y km 196 están trabajando a full, aunque hay zonas de expropiación”, detalló Minchilli.

Esas zonas son las que requieren algunas acciones administrativas para localizar a los dueños y llevar adelante los procesos de expropiación pero según el referente de los Autoconvocados, no es un problema.



“En una parte de la Variante de Chacabuco que ya estaba expropiada hay otro pedazo que son unos 8 o 10 km que no empezaron aún porque hay muchos propietarios que localizar y hay que expropiar 30 metros más. Pero está vialidad trabajando. Está Guillermo Veliz que es el director de tierra de la provincia de Buenos Aires. Se trabaja con la administración y los trabajos de obras”.



Cinco tramos

“Desde el km 196 hasta la vía de Silveira están avanzados los trámites de expropiación y en 60 o 70 días tendrían que estar trabajando las máquinas. Eso no tenía nada. Hubo que hacerlo de cero”, indicó Minchilli.

Desde Cármen de Areco hasta San Andrés de Giles el trazado se encuentra muy avanzado, al igual que la Variante de Giles.

“La variante de Chacabuco va del km 196 al 219. Del 196 al 205 están trabajando dentro de los campos, está todo expropiado y se está trabajando pero no se ve desde la ruta”.

“Del kilómetro 205 al 219 falta un poco más porque son muchos los propietarios y hay parcelas chicas, es un trabajo engorroso y lleva tiempo ubicar a los propietarios”.

Junín-Chacabuco

Cuando se iniciaron los trabajos, el tramo Junín-Chacabuco estaba pensado como autovía, lo que luego de algunos cambios demoró un poco las obras.

“Macri decidió hacerlo autopista entonces tuvimos un año casi de lluvias continuas, sumado a que hubo que hacer toda la reconversión de autovía a autopista, eso requiere hacer proyectos, planos, presupuestos, dinero. Fueron muchos los cambios y llevaron tiempo pero desde que dejó de llover han adelantado muchísimo y se puede ver. La gente que circula en la ruta ve cómo están trabajando. A veces hay comentarios malintencionados pero la obra viene muy bien. Estuvo parada de Navidad a Reyes porque le dieron vacaciones a todo el personal pero los trabajos se hacen”, aseguró .