Avanzan las obras hídricas en la zona del Club de Planeadores

El subsecretario de Obras y Servicios Públicos del Gobierno de Junín, Marcelo Balestrasse, recorrió las obras que se realizan en la zona del Club de Planeadores, que brindarán solución hídrica no sólo a dicha institución, sino también al sector de viviendas del Parque Natural Laguna de Gómez, el Autódromo, el Junín Moto Club y el futuro emprendimiento del Junín Moto Squad.

"Hace algunos meses, en toda la extensión de estos clubes había más de medio metro de agua. Por eso, después de que el agua bajó, resolvimos unir cañadas y algunos canales existentes, profundizarlos y hacer un trabajo integral, que arranca en el canal que cruza el camino al balneario y que desagota parte de lo que es el Autódromo, une con un canal existente que desagota toda el área de casillas de la Laguna de Gómez, atraviesa el Club de Planeadores y sigue hacia el Río Salado, uniendo cañadas que perjudicaban a los futuros emprendimientos del Junín Moto Club Junín y del Junín Moto Squad", explicó Balestrasse.

"Todas estas cañadas hacían que el agua tardara mucho en salir, lo cual no sólo perjudicaba el escurrimiento rápido de parte del Autódromo y la Laguna de Gómez, sino que además anegaba las otras instituciones deportivas. Así que, con el trabajo en conjunto con el Club de Planeadores, estamos haciendo la rectificación de este canal nuevo, con los tubos necesarios para que las calles de rodamiento puedan funcionar", agregó.

"Todo esto termina en el Río Salado, a la altura del Barrio Real. El canal tiene varios kilómetros y viene a reemplazar el viejo canal que salía del balneario y que anegaba y cortaba el futuro crecimiento que tiene que tener la pista del Club de Planeadores, que es donde hoy está el Junín Moto Club", detalló el funcionario y aclaró que los trabajos fueron consensuados con Hidráulica.

"Con esta obra vamos a solucionar toda esta gran cuenca, con un lugar donde puede escurrir el agua en forma automática, a través de clapetas y en tiempos normales, no va a ser necesario poner bombas y evacuar todo con el consiguiente costo y los problemas que traían ese tipo de cosas", finalizó.

Por su parte, el presidente del Club de Planeadores, Javier Gaude, expresó: "Estamos muy agradecidos con el municipio, que siempre nos da una mano y nos apoya en lo que necesitamos. Lo nuestro es una lucha permanente para mantener operativa la pista que, hoy por hoy, es la única que tiene la ciudad".