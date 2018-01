"A pesar de las máquinas y recursos, los caminos rurales están en pésimo estado"

Concejales del Frente Renovador de Junín cuestionaron ayer el estado de los caminos rurales del distrito y sostuvieron que “no se observa respuesta por parte del gobierno municipal”.

En esta línea, el edil Patricio Fay dijo: "Recibimos reclamos de varios productores rurales que tienen cada vez más dificultades para llegar a sus campos debido al mal estado de los caminos".

Y añadió: "El gobierno municipal cuenta con muchísimos recursos para que esto no suceda. Hay máquinas nuevas, el Gobierno nacional le compró máquinas, el Banco Provincia con la autorización del Concejo Deliberante le otorgó un crédito de 25 millones de pesos para que se compren motoniveladoras para arreglar caminos. Pero nada de esto se ve como resultado positivo para los productores", aseguró el funcionario massista.

Puente Morote

Por su parte, la concejal Carolina Echeverría señaló: "Como ya sucedió en La Agraria, en Laplacette y en la zona de Santa Rosa, donde los propios productores se tienen que arreglar los caminos, ahora lo están por hacer los vecinos del Puente Morote".

"Productores de esa zona nos contaron que ya están cansados de reclamarle al municipio y que este no haga nada. Morote estuvo cortado por la inundación y si bien desde hace unos meses el agua se fue, el municipio no mandó ninguna máquina. Por lo tanto, lo productores se reunieron para planificar ellos mismos el alteo del camino", cuestionó Echeverría.

“Es evidente la incapacidad”

A su vez, la concejal del Frente Renovador Natalia Donati expresó: "Nos preocupa mucho que con tantos recursos no se haga. Hoy hay máquinas y dinero pero los caminos están peores. Es evidente la incapacidad en la gestión".

"Esta incapacidad también queda en evidencia en el puente Saavedra. Desde el mes de noviembre de 2015 la Municipalidad tiene depositados $ 500.000 para comprar lo tubos necesarios y hacer los arreglos y no hizo nada. Por lo tanto, los productores de esa zona hacen decenas de kilómetros de más", indicó.

“No cumple con su palabra”

Finalmente, el concejal Hugo Talani afirmó: "Sabemos de las promesas que el municipio le hizo a los productores. Y no entendemos por qué los ignora y no cumple con su palabra".

"Desde el municipio les pidieron que se organicen por cuarteles con delegados y definan las prioridades. Ellos lo hicieron pero no tuvieron ninguna respuesta, a pesar de contar con recursos y máquinas nuevas. Y como si fuera poco, le aumentaron la tasa de red vial un 28%, muy por encima de la inflación, algo que desde el Frente Renovador votamos en contra", afirmó Talani.