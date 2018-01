Continúan las charlas de educación vial en las Escuelas de Verano

La dirección de Educación del Gobierno de Junín, a cargo de Fabiana Sienra, continúa realizando charlas de educación vial en las distintas sedes de las escuelas de verano.

La actividad se lleva adelante de manera conjunta con la secretaría de Seguridad y la Policía Local y tiene como objetivo reforzar los aprendizajes adquiridos por los niños durante el año, en el marco del programa “Voy seguro”

“Durante todo el año trabajamos fuertemente en las distintas escuelas, tanto públicas como privadas, y en todos los niveles. El objetivo es prevenir accidentes y cuidar la salud, a través de la concientización”, afirmó Sienra.

“En las escuelas de verano hay una fuerte propuesta pedagógica y, entre otros aspectos, estamos haciendo hincapié en la educación vial, que nos parece fundamental”, agregó.

Por su parte, Mario Olmedo, coordinador de Seguridad, expresó: "Buscamos que lo que le enseñamos a los niños, ellos lo transmitan a sus padres, para que no hagan lo que no corresponde”.

“Ellos mismos nos dicen que su papá cruza en rojo o que su mamá no usa casco y nos dicen 'yo lo voy a retar' o 'les voy a decir que no lo hagan'. Ellos concientizan a sus familias y ese es un granito más que se está aportando para paliar este problema que tenemos, no sólo en Junín, sino en toda la Argentina, que son las muertes por accidentes de tránsito”.