El grabado de autopartes y de cristales aún no se exige en las plantas de VTV

Durante el verano, y con la llegada de las vacaciones, que llevan a muchos vecinos de la Región a trasladarse a otros puntos del país y el exterior, se incrementan las consultas y controles vehiculares en las plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y entre las preguntas más comunes que los conductores hacen es si se exige el grabado de autopartes y de cristales para aprobar la verificación.

En este sentido, y según pudo constatar este diario, hasta ahora ese requisito no es solicitado por las plantas de VTV.

Mayor demanda por las vacaciones

En Junín, desde la VTV Noroeste señalaron que la actividad de la empresa se incrementa notablemente durante los meses de enero y febrero, teniendo un pico en vacaciones invernales también.

“Se duplica la cantidad de usuarios que se acercan a verificar en estos meses, obviamente, nosotros siempre les recordamos a todos los usuarios que para evitar largas filas y demoras la planta se encuentra abierta todo el año. Las demoras no son tan prolongadas como las que tienen otros concesionarios en el Gran Buenos Aires”, explicó Ariel Ceregido, gerente general de la planta.



“En este comienzo de año, particularmente distinto a los anteriores, la consulta más común de los usuarios es si tiene que tener el grabado de autopartes y de cristales realizado para poder aprobar la VTV. Este trámite, que depende del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, no es un requisito exigible aún en las plantas de VTV. Por lo tanto hasta que no se incorpore en nuestro manual de procedimientos, no será solicitado para aprobar la VTV”, aseguró el directivo.

Respecto a cuál es la deficiencia más común que se detecta en los controles de la VTV, manifestó que las luces reglamentarias es el defecto más encontrado en 2017, precisamente en el 28 por ciento de los casos; seguida por el estado general, con un 17,48 por ciento; el sistema de frenos, con un 15,63%; y las llantas, con un 12,47 por ciento.

Requisitos

A continuación se detallan los requisitos y la documentación a presentar en la Verificación Técnica.

Primera presentación: Cédula Verde, Título de Propiedad (solo si es la primera revisión); CUIT (si correspondiere); Documento de identidad del conductor.

Presentaciones subsiguientes: Cédula Verde, Certificado de Verificación Técnica, CUIT (si correspondiere), Documento de identidad del conductor.

Discapacidad: para obtener la exención bajo el régimen de discapacidad, deberá presentar el Certificado de Discapacidad expedido por el Min. De Salud de la Prov. de BS. AS. (Ley 10,592 art, 3) o por el Min. De Salud de la Nación(Ley 25,504 art, 1). En caso de no ser titular del vehículo debe presentar documentación que demuestre parentesco. El titular debe ser el cónyuge, ascendiente, descendiente, colateral en segundo grado, tutor o curador o la pareja conviviente cuando acredite un plazo de convivencia no menor a dos años, mediante información sumaria judicial. Se reconocerá el beneficio por una única unidad por año.

Revisación

Identificación del vehículo: se controla la existencia y estado de las chapas identificadoras (patentes), número de chasis y motor legible.

Luces reglamentarias: correcto funcionamiento del los sistemas de luces, cantidad y colores reglamentario.

Sistema de dirección y tren delantero: se revisa el estado de todos sus componentes y la deriva del mismo.

Sistema de frenos: se mide la eficacia del freno de servicio, freno de mano, desequilibrio de fuerzas en cada eje y las partes que constituyen el sistema.

Sistema de suspensión: se mide la eficacia del cada amortiguador y el posible desequilibrio en cada eje, se controla también, el estado de las partes que constituyen el sistema.

Chasis: estado del bastidor, elementos estructurales, instalación eléctrica bajo chasis y transmisión.

Llantas: se controla el estado y la correcta fijación. Bulones faltantes.

Neumáticos: se controla el estado, la posible presencia de fallas estructurales y profundidad del dibujo.

Estado General.

Contaminación ambiental: se controla las emisiones de gases, monóxido de carbono e hidrocarburos para motores nafteros, la opacidad para motores diésel. Ruidos de escape y elementos constitutivos del mismo.

Seguridad y Emergencia: tiene que tener cinturones de seguridad, apoya cabezas, baliza y matafuegos. Se verifica la existencia de modificaciones no homologadas como por ejemplo, modificaciones en altura, diámetro del volante, etc.

Tarifas

Respecto a las tarifas, Ceregido aseguró que las mismas no han aumentado hasta la fecha, pero se esperan que haya subas durante el año en curso.

Los valores son:

Con VTV vencida o sin VTV: motos, 184,30 pesos; vehículos hasta 2.500 kg. 614,32 pesos; vehículos de más de 2.500 kg, 1.105,77 pesos; remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kg., 307,16 pesos, y de más de 2.500 kg, 552,89 pesos.

Discapacitados, bomberos voluntarios y municipales, sin cargo.

Descuentos para socios del ACA (20 por ciento sobre tarifa básica.

Hay descuentos para aquellos que tienen vehículos con VTV vigente.